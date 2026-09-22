Atenção, motoristas!! Detran|ES alerta para golpes na hora de pagar taxas e multas

today22 de setembro de 2026 remove_red_eye167

Está na hora de regularizar os débitos de veículos referentes ao Licenciamento Anual de 2026, e os proprietários precisam estar atentos para não cair em golpes relacionados ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), do Licenciamento e de multas.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta para que os proprietários de veículos somente façam a impressão do Documento Único de Arrecadação (DUA) diretamente do site do órgão, prioritariamente, realizando a digitação integral do endereço no navegador www.detran.es.gov.br , e não fazendo uso de portais de busca na internet, pois neles podem aparecer sites falsos e acabar gerando prejuízos aos cidadãos. O Órgão alerta que, ao pagarem boletos falsos, os valores são direcionados para as contas dos golpistas e o proprietário do veículo continua com o pagamento da taxa em aberto.

O Detran|ES não envia boletos por e-mail, mensagens no celular com links para pagamentos. É importante que o proprietário do veículo sempre acesse o site oficial do Detran|ES www.detran.es.gov.br para emitir qualquer boleto relacionado aos seus débitos. Dessa forma, ele garante que vai emitir um documento confiável e que realmente vai quitar o seu débito. Atualmente é possível efetuar o pagamento via boleto e via Pix, ao efetuar esse pagamento é importante que o cidadão verifique o beneficiário, que deverá ser a Secretaria da Fazenda [Sefaz-ES] ou o Detran|ES.

Dicas para não cair em golpes

* Faça o pagamento de taxas e débitos do veículo (IPVA, Licenciamento e multas do Detran|ES) somente em boletos emitidos no site oficial www.detran.es.gov.br ;

* Não confie em sites patrocinados ou que ofereçam descontos e vantagens;

* Assegure-se de que o pagamento está direcionado ao ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’ e, que após o pagamento, foi exibida a mensagem de confirmação;

* O Detran|ES não envia o boleto para o endereço do proprietário do veículo, nem cobrança por e-mail, mensagem de texto para o celular ou WhatsApp;

* Desconfie e denuncie facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected] ;

* Caso tenha efetuado algum pagamento em site falso, a orientação é registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) ou de forma online no site da Polícia Civil do Espírito Santo, anexando o comprovante e o link utilizado.

Fiscalização do Licenciamento

Os calendários de IPVA, do Licenciamento Anual do exercício de 2026 e o cronograma de início das fiscalizações do Licenciamento estão disponíveis no site do Detran|ES no final do ano passado.

Não há fiscalização específica para o Licenciamento Anual, mas esse é um tipo de regularização verificada em todos os tipos de fiscalizações com abordagem ao condutor do veículo. A exigência do Licenciamento Anual de 2026 passará a ser cobrada a partir de 1º de outubro.