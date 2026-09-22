Festival do Abacaxi movimenta Marataízes no próximo fim de semana

today22 de setembro de 2026 remove_red_eye75

Evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em Brejo dos Patos, e reúne programação cultural, esportiva e gastronômica em celebração à produção de abacaxi do município

Marataízes se prepara para receber mais uma edição do Festival do Abacaxi, um dos eventos que já fazem parte do calendário oficial de atrações da chamada Pérola Capixaba. A programação será realizada nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em Brejo dos Patos, comunidade localizada a cerca de 10 quilômetros da sede do município.

Promovido pela Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR), o festival terá uma programação diversificada, com apresentações musicais, atividades esportivas, atrações gastronômicas e concursos que valorizam a cultura e a produção local.

Entre os destaques estão o tradicional Concurso da Rainha do Abacaxi, o Concurso Culinário, a premiação para o maior abacaxi, além de homenagens e diversas apresentações musicais ao longo dos três dias.

Programação começa na sexta-feira

A abertura do festival acontece na quinta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 19h, com show de Brandão Vaqueiro. Na sequência, às 20h, será a vez da Banda Delírios. Encerrando a noite, às 22h, o público poderá acompanhar a apresentação do grupo Beijo Apimentado.

Sábado terá passeio ciclístico e escolha da Rainha do Abacaxi

No sábado, 26 de setembro, a programação começa logo pela manhã. Às 8h, será realizado um passeio ciclístico, reunindo participantes em uma atividade esportiva e de lazer.

Durante a noite, a programação segue com atrações musicais e momentos especiais. Às 18h30 estão previstas homenagens. O Concurso da Rainha do Abacaxi acontece às 20h, um dos momentos mais aguardados da programação.

Na parte musical, David Babin se apresenta às 19h, seguido por Flesh Martins, às 21h. Às 22h, o público poderá acompanhar o show da banda DJavu, encerrando a programação musical da noite.

Domingo terá corrida e concurso gastronômico

O último dia do festival, domingo, 27 de setembro, também terá atividades desde as primeiras horas da manhã. Às 8h, acontece a tradicional Corrida do Abacaxi.

Já às 14h, será realizado o Concurso Culinário, que destaca pratos preparados a partir da criatividade dos participantes e da valorização dos produtos e sabores locais.

A programação musical começa às 16h, com apresentação do Papa Léguas e show infantil. O encerramento do Festival do Abacaxi está previsto para as 21h, com o show de Misaías Oliveira.

Tradição e valorização da produção local

Além de proporcionar entretenimento para moradores e visitantes, o Festival do Abacaxi busca valorizar a produção agrícola, a gastronomia, a cultura e as tradições de Marataízes. A programação reúne atividades para diferentes públicos e reforça a importância do evento no calendário turístico do município.

Com três dias de atrações, o festival deve movimentar Brejo dos Patos e reunir famílias, produtores, moradores e visitantes em torno de uma das referências da produção local.

Confira a programação completa:

25 de setembro – Sexta-feira

19h – Brandão Vaqueiro

20h – Banda Delírios

22h – Beijo Apimentado

26 de setembro – Sábado

8h – Passeio ciclístico

18h30 – Homenagens

19h – David Babin

20h – Concurso da Rainha do Abacaxi

21h – Flesh Martins

22h – DJavu

27 de setembro – Domingo

8h – Corrida do Abacaxi

14h – Concurso Culinário

16h – Papa Léguas e show infantil

21h – Misaías Oliveira – encerramento do festival

Local: Brejo dos Patos, Marataízes

Data: 25, 26 e 27 de setembro

FONTE PREFEITURA DE MARATAÍZES