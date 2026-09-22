Servidores municipais de Alfredo Chaves se mobilizam para criação de sindicato da categoria

today22 de setembro de 2026 remove_red_eye80

Entidade deverá representar servidores da Prefeitura, Câmara Municipal e Saae; próxima reunião está marcada para 8 de outubro

Servidores públicos municipais de Alfredo Chaves deram os primeiros passos para a criação de um sindicato próprio da categoria. Uma reunião de apresentação realizada no município marcou o início do processo de organização da entidade, que deverá representar servidores da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

A iniciativa conta com o apoio da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo (Fespume-ES), entidade filiada à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB). Durante o encontro, o vice-presidente da Fespume-ES, Carlos Eduardo, apresentou aos participantes informações sobre o funcionamento de um sindicato, suas formas de atuação e a importância da organização e da negociação coletiva na representação dos servidores.

A proposta é que o futuro sindicato seja uma entidade própria dos servidores públicos municipais, incluindo tanto servidores efetivos quanto aqueles contratados por designação temporária.

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, também participou da reunião. De acordo com Carlos Eduardo, o prefeito se colocou à disposição para colaborar com a organização inicial da entidade, dentro das possibilidades do município.

Para a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, Patrícia Portugal, a criação do sindicato representa a organização dos servidores em torno de uma entidade própria. “O objetivo é a criação de um sindicato municipal, uma entidade própria que estará na linha de frente das lutas, das negociações e da defesa de condições de trabalho”, explicou Patrícia.

Próximos passos

O sindicato ainda não foi oficialmente constituído e está atualmente em processo de criação e implementação. A próxima reunião está marcada para o dia 8 de outubro de 2026, às 18h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

A previsão é que o encontro avance na formação da diretoria provisória e na discussão e aprovação do estatuto sindical. Posteriormente, o grupo deverá seguir com os procedimentos necessários para obtenção do CNPJ, registro em cartório e demais etapas relacionadas ao reconhecimento sindical.

Para Carlos Eduardo, a criação da entidade representa mais um espaço de organização dos servidores públicos municipais no Espírito Santo.

“Estamos construindo mais uma entidade para somar forças à Federação no Espírito Santo e à CSPB em Brasília. É mais um espaço de luta, organização e defesa dos servidores públicos municipais”, afirmou.

A participação na organização do sindicato é uma iniciativa dos próprios servidores, que deverão definir, nas próximas etapas, a estrutura, o estatuto e a composição da entidade.