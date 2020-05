Atividades físicas online para idosos de Itapemirim

today5 de Maio de 2020 remove_red_eye31

Em época de isolamento social em função da epidemia do coronavírus, a prática de exercícios físicos domiciliares têm se tornado essencial para a saúde física, mental e emocional de toda população.



Os idosos, em especial, precisam de maior cuidado por estarem enquadrados no grupo de risco da doença. Cientes desta realidade, equipes do Centro de Convivência de Idosos de Itapemirim estão promovendo aulas online, com exercícios específicos para a faixa etária acima de 60 anos.



Segundo Mara Henrique, conhecida carinhosamente como Dona Cotinha, é muito importante que o município tenha olhado de forma carinhosa para os idosos. “Em tempo de pandemia é bom receber a atenção e as instruções do professor Rodolpho. Ele tem sido essencial em nossas vidas, pois sempre tem uma palavra de motivação, nos fazendo rir e nos exercitar. Parabenizo a iniciativa do CCI”, comenta a sorridente Cotinha.



Aproximadamente 80 idosos recebem três vezes por semana, vídeos com os mais variados exercícios. A proposta é promover a prática de atividades de fácil execução, que podem ser realizadas em casa, contribuindo com a redução do tempo sedentário.