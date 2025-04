Atleta de Guarapari representa o Brasil no Mundial de Atletismo na Sérvia

A atleta Maíza da Silva da Conceição, de apenas 13 anos, desponta como uma das grandes promessas do atletismo brasileiro e está prestes a alcançar um feito histórico. Aluna do Complexo Esportivo de Guarapari, Maíza foi selecionada, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), para representar o Brasil na ISF U15 Gymnasiade 2025 – o Mundial de Atletismo Escolar Sub-15. A competição será realizada entre os dias 4 e 14 de abril, na cidade de Zlatibor, na Sérvia.

São 26 estudantes-atletas e os dois técnicos que compõem a delegação brasileira. Maíza iniciou sua trajetória no atletismo há apenas dois anos e, desde então, vem se destacando em competições de alto nível. Em 2023, conquistou os títulos de Campeã dos Jogos Escolares do Município e dos Jogos Estaduais, além de brilhar no salto em distância, figurando entre as 30 melhores do Brasil na competição realizada em Brasília.

Em 2024, sua evolução impressionante continuou. A jovem atleta se sagrou Campeã Brasileira, garantindo sua vaga no Campeonato Sul-Americano, na Colômbia, onde ficou entre as 10 melhores da América do Sul. Com esse desempenho notável, Maíza carimbou sua classificação para o Mundial Sub-15 e embarcou para a Sérvia nesta quarta-feira (02), carregando grandes expectativas. “Peço a torcida de todos para trazer mais essa medalha para a nossa cidade”, enfatizou ela.

O Complexo Esportivo de Guarapari e toda a cidade estão na torcida para que Maíza continue brilhando no cenário internacional e, quem sabe, um dia alcance os Jogos Olímpicos. “Estamos muito orgulhosos da trajetória da Maíza e acompanharemos cada passo dessa jornada. Ela é um exemplo de dedicação e talento, e uma grande honra para Guarapari tê-la representando o Brasil”, destacou o treinador Mateus Ferreira.