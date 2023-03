Atleta de Venda Nova compete na Copa do Mundo de Kickboxing na Áustria

A cidade de Venda Nova do Imigrante está na torcida por uma moradora ilustre. Tatiane da Vitória Nascimento (32), atleta de alto rendimento e atual campeã mundial de boxe clássico, estará representando o Brasil na Copa do Mundo de Kickboxing (“Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023”), que começa amanhã (17) e vai até o próximo dia 19, no Tirol (Áustria).

A competição será disputada por mais de 2.500 atletas de todo o mundo, sendo o Brasil representado por 17. Destes, 14 são capixabas. A delegação é acompanhada pela comissão técnica formada por três técnicos (Denilson de Souza, Genivaldo Porto e Jeferson Lázaro) e uma representante da Confederação Brasileira e embarcou ontem para a Europa.

Tatiane disputará na modalidade k1 Style, a mais completa do kickboxing para competidores com menos de 70 kg.

Natural do Rio de Janeiro, Tatiane foi criada em Vila Velha e se mudou para Venda Nova há seis anos. Há cerca de cinco, começou a treinar o kickboxing num centro de treinamento numa academia da cidade. Com muita garra e determinação, a atleta conquistou o 1° lugar no ranking mundial em sua categoria, após vencer a Copa Mundial de Boxe na Argentina, em 2022. O campeonato lhe garantiu a convocação para o evento na Áustria.

Tatiane é uma verdadeira inspiração para todos aqueles que buscam superar desafios e conquistar seus sonhos, mostrando que com esforço, dedicação e perseverança é possível alcançar grandes feitos. Ao todo são dez títulos, sendo três estaduais, três nacionais, três primeiros lugares no Sul-Americano e um vice no Pan-Americano.

Em Venda Nova, ela treina combate com o instrutor Euclydes Magalhães, o “Kid”, e ministra aulas de kickboxing para crianças e mulheres. O sonho de Tatiane é formar novos atletas da modalidade.

“Meu maior sonho, para um futuro não tão distante, é formar atletas e facilitar a vida deles com treinos, muita dedicação, competições dentro e fora do Estado, com a intenção de levá-los a competir mundialmente, por meio de um projeto social. Isso tem me motivado a ir cada vez mais longe e trazer mais títulos importantes nacionais e internacionais”, destacou Tatiane.

A cidade de Venda Nova do Imigrante está orgulhosa de sua atleta e torcerá com muita energia positiva para que ela obtenha grande sucesso em sua participação na Copa do Mundo de Kickboxing na Áustria.