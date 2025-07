Atleta iconhense vence Estadual de Muay Thai na categoria até 48 kg

today7 de julho de 2025 remove_red_eye166

A lutadora Carina Costa, representante da cidade de Iconha, conquistou no último domingo, 06, em Cachoeiro de Itapemirim, o título de Campeã Estadual de Muay Thai na categoria até 48 kg. A atleta faz parte da equipe ZERO28 e treina intensamente no CT de Lutas Elite Thai Jitsu, sob a orientação do professor Cristian Rodrigues.

Com uma performance determinada e técnica apurada, Carina se destacou no octógono e garantiu a vitória em um combate acirrado, demonstrando garra, resistência e preparo físico de alto nível. A conquista marca não apenas uma vitória pessoal, mas também um feito histórico para o esporte iconhense.

“Foi uma luta muito difícil, mas graças ao apoio do meu treinador, da equipe e da minha família, consegui dar o meu melhor e trazer esse título para Iconha”, comemorou a campeã.

O professor Cristian Rodrigues elogiou o desempenho de sua pupila: “Carina é uma atleta dedicada, disciplinada e com uma mentalidade vencedora. Essa conquista é fruto de muito esforço e comprometimento nos treinos”.

A vitória de Carina Costa fortalece a visibilidade do Muay Thai na região e inspira novos talentos a seguirem no esporte. Com o título estadual, a atleta agora se prepara para novos desafios, representando Iconha em competições ainda maiores.