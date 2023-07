Atleta que surfou maior onda do mundo vai treinar nas praias de Vila Velha

Acaba de chegar em Vila Velha um dos surfistas profissionais de onda grande (big rider) que mais vem atraindo a atenção da imprensa esportiva especializada, e também da mídia “mainstream” em nível internacional: o brasileiro Vinícius dos Santos Figueiredo, o “Vini dos Santos”, de 33 anos, que recebeu as boas vindas do prefeito Arnaldinho Borgo, na noite desta terça-feira (25).

Desta vez, Vini dos Santos – que já esteve em Vila Velha anteriormente – veio à cidade para conhecer alguns dos picos de onda grande mais importantes do Espírito Santo e do Brasil: o local conhecido como “Avalanche”, que fica a 4 km do litoral da Praia da Costa; o Coral do Céu, situado a 2km mar adentro, no litoral de Itapuã; e o D2, distante 1,5 km da Praia da Costa.

“Vila Velha é uma cidade maravilhosa, de muitas belezas naturais, onde tenho amigos e sou sempre muito bem recebido por todos. Os picos de onda grande da cidade são os melhores do país. Apresentam formações perfeitas e ondas que quebram sempre no mesmo lugar. Minha expectativa é descer as maiores ondas do Brasil nos próximos dias, quando a ondulação no sentido leste-sudeste promete sequências imperdíveis. Agradeço a acolhida de todos e a oportunidade de desfrutar da oportunidade de passar alguns dias treinando aqui, neste verdadeiro paraíso”, afirmou Vini dos Santos.

O prefeito Arnaldinho Borgo, por sua vez, garantiu que o município está de portas abertas para atletas de alto rendimento e desportistas de todas as modalidades, sejam iniciantes ou profissionais: “É uma grande honra receber em nossa cidade o surfista mais destemido do Brasil, que enfrentou e domou uma ‘muralha de água’ com 30 metros de altura, em Nazaré. A visita de Vini dos Santos é motivo de alegria para o esporte canela-verde, pois sua presença certamente atrairá a atenção de outros surfistas brasileiros e de todo o mundo, que também vão querer conhecer nossos picos de ondas grandes e, consequentemente, nossas praias e atrativos turísticos”, comentou.

Maior onda do mundo – Nazaré (Portugal).

De Floripa para o mundo

O surfista Vini dos Santos, que trabalhava como salva-vidas na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC), está morando em Portugal e tem chegado às fases finais das principais competições de ondas grandes do mundo, alcançando sempre boas pontuações. Em 2022, ele desceu, em Nazaré (ao Norte de Lisboa), a maior onda da sua vida. A ondulação gigante, gerada pelas tempestades do Oceano Atlântico, chegou a ser estudada pela comunidade científica internacional e foi validada com uma onda de 30 metros de altura. Este feito ensejou grande polêmica acerca da expectativa de recorde, por expectadores ao redor do mundo inteiro.

“Essa onda me projetou, aumentou meu destaque no cenário internacional e me rendeu aparição especial em uma grande produção de Hollywood, que estreou recentemente nos cinemas ao redor do mundo. O documentário “Ground Swell” contou com a participação de grandes estrelas do surfe e do esporte, como Kai Lenny e Laird Hamilton.

Fazendo história

Ainda bem jovem, com 12 anos, Vini dos Santos começou a surfar ondas maiores, utilizando o equipamento de seu pai, na Praia da Vila, em Imbituba (Sul de Santa Catarina). Mais tarde, passou a dedicar sua vida a remar nas maiores ondas do planeta, viajando sozinho para conhecer e surfar todas as grandes ondulações que estivessem ao seu alcance.

Agora, a biografia do brasileiro que entrou para a história do surfe mundial passou a ser representada eternamente no Museu de Surfe do Farol de Nazaré. Lá, no “hall da fama” desta tradicional vila portuguesa, sua história e o equipamento que utilizou para descer a maior onda do planeta estão em exposição, totalmente acessíveis à visitação pública.