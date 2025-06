Atletas de Alfredo Chaves conquistam ouro e prata nos Jogos Escolares

today9 de junho de 2025 remove_red_eye69

Atletas de Alfredo Chaves, que participam do Programa Esporte para Todos, desenvolvido pela Prefeitura, protagonizaram uma verdadeira festa esportiva na etapa regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2025, ocorrido no último final de semana, em Afonso Cláudio. Das seis equipes participantes, com três modalidades (vôlei, futsal e handebol), cinco conquistaram ouro e prata e uma ficou em quinto lugar.

Após anos, o município volta ao destaque esportivo estadual, garantindo posições de destaque em cinco das principais modalidades coletivas. A competição reuniu estudantes de diversos municípios da região, e os alfredenses – munidos de disciplina, talento e espírito de equipe – subiram ao pódio em diversas categorias.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Paterlini, destaca que foi gratificante ver os alunos demonstrando não apenas habilidade esportiva, mas comprometimento, trabalho em equipe. “Os treinamentos intensos e o apoio familiar foram fundamentais para que nossos jovens alcançassem esses resultados”, completou.

O prefeito Hugo Luiz também manifestou sua satisfação: “Sabemos que o esporte é um instrumento de transformação social. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo, investindo em infraestrutura, profissionais e motivação para nossos atletas.”

Estes resultados garantem a classificação das equipes campeãs (ouro) para a próxima etapa do JEES, a Estadual, prevista para julho, no Sesc, em Guarapari. Já as equipes vice-campeãs (prata) também demonstram grande potencial e seguirão treinando firme para representar Alfredo Chaves.

Futsal masculino juvenil.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:

Vôlei feminino infantil: medalha de ouro

Handebol feminino infantil: medalha de ouro

Futsal masculino juvenil: medalha de prata

Vôlei feminino juvenil: medalha de prata

Handebol masculino infantil: medalha de prata

Futsal masculino infantil: quinto lugar