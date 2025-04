Atletas de Anchieta intensificam preparação para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu

today11 de abril de 2025 remove_red_eye47

Os atletas anchietenses Bernardo Lopes, João de Paula e Michel Parussoli estão em fase intensiva de preparação para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, que acontece em abril, na cidade de Barueri, em São Paulo.

Os três vêm de uma sequência de competições preparatórias de alto nível, nas quais conquistaram resultados expressivos. No Rio de Janeiro, Bernardo brilhou ao conquistar duas medalhas de ouro: uma na categoria sem kimono e outra no absoluto. Na mesma competição, João garantiu o bronze na categoria infantil. Já Michel voltou recentemente do Sul-Americano de Jiu-Jítsu com o título de campeão na categoria pesado.

“São atletas de altíssimo nível, que vêm representando muito bem o município de Anchieta em diversas competições”, destacou o secretário de Esportes, Rodrigo Villar.

A competição nacional está marcada para começar no dia 26 de abril e reúne os principais nomes da modalidade no país.

Para Bernardo, o apoio do poder público tem sido essencial para o desempenho dos atletas. “A Prefeitura de Anchieta nos oferece o benefício do Bolsa Atleta, o que nos dá tranquilidade para custear viagens e investir em materiais de treino”, afirmou o campeão.

O prefeito Léo Português também ressaltou a importância do esporte para o município. “Sou um grande entusiasta do esporte e fico feliz em contribuir com o desenvolvimento de diversas modalidades em nossa cidade. O esporte é saúde, é disciplina e é vida”, disse.