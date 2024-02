Atrações para todos os gostos e estilos no carnaval de Presidente Kennedy, confira

Artistas locais e regionais se revezam nos palcos de Marobá e Neves

Os dias de folia estão chegando e quem optar pelo litoral de Presidente Kennedy para curtir o carnaval não vai se arrepender. Artistas locais e regionais vão se revezar entre os palcos da Praia das Neves e Marobá para garantir a festa dos foliões.

Entre uma banda e outra as famosas marchinhas serão responsáveis por manter o ritmo do samba e não deixar ninguém parado.

O tradicional Concurso de Blocos de Carnaval acontece na segunda-feira, 12, e as inscrições serão realizadas na sexta, 09, e sábado, 10. No domingo, reunião geral com os participantes e a organização do evento às 18h, no palco em Marobá. Haverá troféu e premiação em dinheiro para os primeiros colocados.

Se interessou?

Então confira a programação, escolha a sua melhor fantasia e se joga no carnaval 2024.

PRAIA DE MAROBÁ

09/02/24 (sexta-feira)

Banda Musical Prateado: às 20h

Cristian Sullivan: às 22h

Léo Mai: às 00h

10/02/24 (sábado)

Léo Mai: às 16h

Marchinha com Metal Show: às 19h

Banda Comichão: às 21h

Luiza Andrade: às 23h

11/02/24 (domingo)

Léo Lima: às 16h

Andréia Nery: às 21h

Marcos Rauta: às 23h

12/02/24 (segunda-feira)

Michele Freire: às 16h

Marchinhas com Metal Show: às 18h

Concurso de Blocos de Carnaval: às 20h

Banda Agitaê: às 23h

13/02/24 (terça-feira)

Banda Agitaê: às 16h

Rômulo Santos: às 21h

Nana Nunes: às 23h

PRAIA DAS NEVES

10/02/24 (sábado)

João Fernando e Matarazzo: às 11h

Samuel Ramos: às 13h

Cristian Sullivan: às 15h

Banda Axé Bahia: às 17h

11/02/24 (domingo)

Igor Farias: às 11h

Thiarlys e Melina: às 13h

Michele Freire: às 15h

Marchinhas com Metal Show nos intervalos das bandas!

12/02/24 (segunda-feira)

Banda Ginga Forrozear: às 13h

Thiarlys e Melina: às 15h

Renan Ricco: às 17h

13/02/24 (terça-feira)

Garotos Tradição: às 13h

Salvador: às 15h

Banda Axé Bahia: às 17h

Marchinhas com Metal Show nos intervalos das bandas!