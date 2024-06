Atriz capixaba é premiada em festival de teatro em Minas Gerais

A primeira peça infantil de Abel Santana, “O Livro Mágico e a Dança Divertida”, segue fazendo sucesso e conquistou mais dois prêmios, dessa vez de melhor atriz para Lina Carneiro, de 23 anos, no Festival Nacional de Teatro de São João Nepomuceno ‘Nepopó’, em Minas Gerais. O espetáculo será apresentado em Vitória, no dia 16 de junho.

A atriz Lina Carneiro é aluna da Oficina de Atores Abel Santana há seis anos. Revelada pelo renomado produtor, foi pelas mãos dele que ela pisou no palco pela primeira vez como atriz. “Estou feliz e emocionado em ver mais um talento da nossa escola sendo reconhecido. A Lina é uma ótima atriz e torço para que ela se destaque cada vez mais. Em breve vamos começar um novo projeto juntos”, revela Abel Santana.

A capixaba conquistou o título de melhor atriz infantil pelos votos do Júri Geral e também do Júri Mirim. Vale destacar que a peça “O Livro Mágico e a Dança Divertida” foi premiada, também neste ano, no Fenta, considerado o maior festival de teatro das cidades do interior do Brasil com os seguintes títulos: melhor espetáculo infantil, melhor diretor (Abel Santana) e melhor iluminação (Danniel Machado), segundo lugar nas categorias de melhor atriz (Vânia Cunha), melhor atriz coadjuvante (Lina Carneiro), melhor ator (Danniel Machado), melhor cenário e melhor caracterização.

Apresentação em Vitória

No dia 16 de junho a peça “O Livro Mágico e a Dança Divertida” será apresentada, em única sessão, na Sala Abel Santana, em Vitória, às 17 horas.

O espetáculo destaca a importância da leitura e tem no elenco bruxas que armam muitas trapalhadas para impedir que as crianças leiam, e assim, atrapalhar a sua criatividade. “É uma peça leve, divertida, mas que leva ensinamentos importantes e preciosos para a plateia”, declara Abel Santana.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com preços a partir de R$46 (meia entrada).