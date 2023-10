Audiência Pública debaterá segurança escolar na região do Litoral Sul

Encontro acontecerá no município de Alfredo Chaves, sob a organização da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa

Nesta quinta-feira (19), é a vez do município de Alfredo Chaves receber a Comissão de Educação da Assembléia Legislativa para debater em “Audiência Pública”, o Plano Estadual de Segurança Escolar. O evento acontecerá na Secretaria Municipal de Educação do município, a partir das 19 horas, com a presença do presidente da Comissão, o Deputado Estadual Dary Pagung.

A Audiência Pública reunirá os municípios da Região do Litoral Sul, sendo eles: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Marataízes e Presidente Kennedy. O encontro tem por objetivo apresentar o plano estadual com medidas para prevenir e combater a violência nas escolas.

O evento é um convite aberto à participação de profissionais da educação, gestores municipais e a população em geral. Um momento de fundamental importância para que todos possam tomar conhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao Governo Estadual e uma oportunidade de apontar sugestões.

“Nós estamos realizando essas reuniões periódicas para debater com a população em cada região sobre o Plano de Segurança Escolar, elaborado pelo Governo do Estado. É um novo modelo voltado para prevenção e resposta aos incidentes que trouxeram tanta insegurança para as nossas unidades de ensino. Já estivemos em Irupi, Baixo Guandu e Afonso Cláudio promovendo esses encontros que entendemos ser de extrema importância para a nossa comunidade escolar”, relatou o presidente da Comissão de Educação, Dary Pagung.