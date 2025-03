Criação de Batalhão da PMES em Marataízes mobiliza sul do estado

Na última quinta-feira (13), o Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Marataízes sediou a audiência pública para debater questões de segurança na região Sul e a proposta de transformação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) em um batalhão. O evento foi organizado pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).

O principal objetivo da proposta é fortalecer a segurança nos municípios atendidos pela 9ª Companhia: Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul. A ideia foi formalizada pelo deputado estadual Coronel Weliton, que apresentou a sugestão à comissão.

A Comissão de Segurança é presidida pelo deputado Danilo Bahiense, que destacou a importância da criação do batalhão para a região.

“A implementação do Batalhão trará uma ampliação significativa de recursos, autonomia e uma estrutura mais robusta para enfrentar os desafios da segurança pública com ainda mais eficiência. Com isso, poderemos contar com um maior número de policiais, mais equipamentos e melhores condições de trabalho, o que, em última instância, resultará em um policiamento mais eficaz e abrangente. A proposta permitirá uma resposta mais ágil e eficaz, especialmente em momentos de crise ou em áreas com maior demanda por presença policial”, afirmou Bahiense.

O deputado também ressaltou que o evento foi uma oportunidade crucial para ouvir as demandas da população local. “Todas as reivindicações apresentadas serão cuidadosamente analisadas e levadas em consideração. Estamos comprometidos em atender as necessidades da região com atenção e seriedade”, completou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, também esteve presente na audiência e reforçou a relevância do tema. “A segurança pública na região Sul do estado é um assunto de grande preocupação e merece todo o nosso empenho. A criação do Batalhão representará um avanço na estrutura de segurança, proporcionando mais recursos e autonomia para enfrentarmos os desafios de forma mais eficaz. Escutamos as demandas da população e, como parlamento, nos comprometemos a levar essas questões ao Governador Renato Casagrande”, destacou Marcelo.

A área atendida pela 9ª Companhia Independente, com uma população superior a 106 mil habitantes, enfrenta desafios crescentes em relação à segurança pública. O vice-presidente da comissão, Coronel Weliton, sublinhou que essa proposta é essencial para garantir uma sensação de maior segurança para a população.

“Nosso objetivo é melhorar os serviços prestados pela Polícia Militar à comunidade, além de reduzir o tempo de resposta às ocorrências em Marataízes e nas cidades vizinhas”, explicou.

O Juiz de Direito da Comarca de Marataízes, Douglas Demoner, também se manifestou durante a audiência e elogiou a participação ativa da população. “É gratificante ver o plenário tão cheio. O poder Judiciário é parceiro da comunidade e estamos aqui para servir. Como Juiz estou preocupado com a segurança pública em nosso município. Precisamos de um estado fortalecido e uma sociedade livre de medo”, afirmou Demoner.

O prefeito de Marataízes, Antonio Bitencourt, destacou o crescimento significativo do município, que registrou um aumento de 110% no número de empresas em comparação com o ano anterior, gerando mais desenvolvimento para a cidade. Contudo, ele ressaltou que a segurança é um fator essencial para que esse crescimento continue de forma sustentável.

“A situação da segurança é alarmante, especialmente por estarmos próximos ao Rio de Janeiro, onde a criminalidade tem se intensificado. Agradeço à comissão por direcionar um olhar atento à nossa cidade e região”, afirmou Bitencourt.

O superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antonio Simões, mencionou o programa “Estado Presente”, que tem como objetivo reduzir os homicídios no Espírito Santo. “Embora tenhamos registrado avanços em algumas áreas, a realidade ainda é preocupante, especialmente com o aumento do feminicídio no estado. No Sul, já observamos uma redução da criminalidade em algumas localidades, mas a criação do Batalhão é uma medida fundamental para a evolução do município”, afirmou o secretário.

O Major Nério, Comandante da 9ª Companhia Independente, ressaltou que a proposta surgiu a partir de um clamor da população. “Apesar dos resultados positivos que temos alcançado até agora, sabemos que a criação do Batalhão é necessária para aprimorar ainda mais a nossa capacidade de atendimento, reforçando nossa presença nas ruas e proporcionando mais segurança à comunidade”, afirmou o Major.

O prefeito de Presidente Kennedy, Fábio Feliciano, também expressou seu apoio à proposta. “Nosso município está situado na divisa com o Rio de Janeiro, e o tráfico de drogas é uma realidade presente na região. Não podemos permitir que a criminalidade impeça o desenvolvimento de nossa cidade. Estamos firmemente ao lado da criação do Batalhão e faremos o que for necessário para que isso se torne realidade”, afirmou Feliciano.

O Capitão da reserva, Hélio Scheidegger, morador de Rio Novo do Sul, abordou a situação da segurança em seu município. “Em Rio Novo do Sul temos apenas uma equipe da Polícia Militar para atender uma área de 204 km. O efetivo é insuficiente, e constantemente enfrentamos problemas como roubos e furtos de cargas. A criação do Batalhão seria uma mudança significativa para a segurança da nossa região”, concluiu Scheidegger.

A audiência pública foi encerrada com a certeza de que a criação do Batalhão da PMES é uma prioridade para a segurança da região. O evento reforçou o compromisso de autoridades e da sociedade civil com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

