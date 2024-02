Aumenta número de empresas inscritas no cadastro do setor turístico de Vila Velha

O número de estabelecimentos com vocação turística cadastrados na Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha vem crescendo significativamente. De 410 registrados em dezembro de 2021, o município saltou para 544 até dezembro de 2023, sendo que cada inscrição é válida por dois anos. Eles integram o Cadastur, cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico, ferramenta que registra empresas ligadas à cadeia produtiva do turismo. Faço o seu cadastro Aqui.

De acordo com a subsecretária de Turismo de Vila Velha, Carla Rezende, o objetivo é alcançar o primeiro lugar em número de estabelecimentos cadastrados entre os municípios capixabas. O “pódio” faz parte do Desafio Cadastur 2024, lançado pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado.

“Além dos estabelecimentos com obrigatoriedade em se cadastrar estamos buscando empreendimentos ligados indiretamente ao setor turístico, principalmente microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas e médias empresas”, destacou Carla Rezende. A meta é cadastrar 80 estabelecimentos nesta primeira etapa.

Dentre as vantagens no cadastramento junto ao Cadastur estão a abertura de linhas de financiamento e a participação em feiras nacionais, entre outras. Conforme a Lei nº 11.771 o cadastro é gratuito, sendo obrigatório para acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de evento, parques temáticos e transportadoras turísticas.

O registro é opcional para casas de espetáculos; centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer, parques aquáticos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, locadoras de veículos para turistas, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, prestadoras especializadas em segmentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Para solicitar o cadastramento é preciso enviar um e-mail para [email protected]. Para mais informações, o contato deve ser feito através dos telefones (27) 3149-7335 / 3149-7952.

