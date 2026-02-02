Axé, alegria e multidão: “Esquenta Folia” toma conta da Orla de Camburi

today2 de fevereiro de 2026 remove_red_eye65

A Orla de Camburi, em Vitória, foi tomada pela alegria do pré-carnaval na tarde deste domingo (1º) com a realização do “Esquenta Folia”, que reuniu mais de 50 mil pessoas ao longo de todo o percurso. O evento marcou o início das festividades de fevereiro, mês do Carnaval, com muita música e animação na capital capixaba.

O cantor baiano Tomate comandou o trio elétrico, arrastando uma multidão pela orla até a Avenida Adalberto Simão Nader, onde aconteceu a dispersão. Com um repertório de sucessos do axé, o artista transformou o local em um grande corredor de festa, reunindo moradores, turistas e visitantes de diversas cidades e estados.

Durante a apresentação, Tomate destacou o carinho pelo público capixaba e reforçou a importância de unir diversão e responsabilidade, exaltando Vitória como uma cidade acolhedora e preparada para receber grandes eventos.

A energia do pré-carnaval foi sentida por toda a orla, desde a areia até os prédios, com foliões fantasiados, famílias e grupos de amigos celebrando juntos. Moradores e visitantes aproveitaram o clima festivo para curtir o início do Carnaval em um dos cartões-postais da cidade.

Além da festa, o evento também impulsionou a economia. Ambulantes comemoraram o aumento nas vendas, com relatos de faturamento equivalente a um mês de trabalho em apenas um dia.

O ambulante Francisco, que atua há mais de 20 anos na área, contou que conseguiu arrecadar em um único dia o equivalente a um mês de trabalho. “Eu gosto de ver pessoas felizes, porque pessoas felizes fazem os ambulantes felizes também. Em eventos como esse, recebo em um dia o que levaria um mês para ganhar. E ainda me divirto, danço e ganho ânimo para começar o carnaval”, relatou.

fotos Leonardo Duarte