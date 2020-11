Balneário de Castelhanos: obras seguem para reta final em Anchieta

O balneário de Castelhanos, em Anchieta, está ficando ainda mais bonito com as obras de revitalização total da orla que seguem na reta final. No momento os trabalhos estão concentrados para concluir a edificação dos 12 novos quiosques que serão instalados ao longo do balneário. A próxima etapa é finalizar o calçadão e instalar os serviços de iluminação, paisagismo e sinalização viária.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, a obra de revitalização da Praia de Castelhanos segue para etapa final. “Ainda falta finalizar o calçadão e instalar os serviços de iluminação, paisagismo e sinalização. Em breve será entregue uma nova orla, moderna e acessível”, disse Leonardo Abrantes, titular da pasta.

Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 na orla. A Empresa responsável é a RR Costa Construções.

A urbanização incluiu a ampliação do calçadão, que passará a ter 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras serão mantidas.