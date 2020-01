Banda Blacksete agita o Verão 2020 de Itaipava, em Itapemirim

Inspirada no ritmo dos nostálgicos anos 90, a banda Blacksete, que esse ano celebra 22 anos de carreira vai se apresentar no município de Itapemirim, na Praia de Itaipava neste sábado (25), a partir das 23h30 para agitar o Verão 2020 da cidade. A programação é gratuita promovida pela Secretaria de Cultura de Itapemirim.

Juntos resolveram adicionar o que há de melhor da música dos anos 1990 no setlist da Blacksete e estrear com noite especial, feita para se jogar na pista de dança. Isso tudo sem perder a pegada disco music que é identidade da banda, que entende como hits da época grandes nomes do pop e da eletrônica como: Double You, Corona e S*M*A*S*H. Além desses ‘hits’, a Blacksete inseriu músicas badaladas atuais de artistas como Rihanna, Bruno Mars e Naldo.

Vale a pena conferir!

Serviço

Banda Blacksete

Verão 2020 de Itapemirim – Praia de Itaipava

Data: 25 de janeiro de 2020

Horário: 23h30

Classificação: Livre

A programação é gratuita



Contatos: Shows – Sol Produções: (27) 99868-0039