Banda Djavú é atração confirmada da 40ª Feira da Bondade em Cachoeiro

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye37

A tradicional Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim chega à sua 40ª edição com uma grande novidade musical: a confirmação da Banda Djavú como atração principal do evento. O show está marcado para o dia 11 de outubro (sábado), no Parque de Exposições do bairro Aeroporto, prometendo embalar o público com os sucessos que marcaram gerações no tecnobrega e seguem animando multidões em todo o Brasil.

Além da programação cultural e musical, a edição deste ano, que acontecerá de 10 a 12 de outubro, reforça o espírito solidário que sempre marcou a Feira. A entrada será realizada por meio da entrada solidária, com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às entidades filantrópicas do município. Mais de 40 instituições participarão do evento, ampliando a rede de apoio a quem mais precisa.

Outro ponto de destaque é que, neste ano, não haverá cobrança de estacionamento, garantindo mais comodidade e acessibilidade para os visitantes.

A Feira da Bondade é considerada um dos maiores eventos sociais e culturais do Espírito Santo, reunindo famílias, voluntários, artistas e entidades em um espaço de celebração, solidariedade e lazer.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem da programação, consolidando a Feira da Bondade como um marco de união e compromisso com a comunidade cachoeirense.