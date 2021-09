Bandes amplia produtos e serviços oferecidos para municípios capixabas

As necessidades de acelerar o investimento em infraestrutura, como pavimentação e construção de estradas, melhoria na iluminação pública e saneamento, e de aumento da arrecadação municipal vêm contribuindo para que os municípios capixabas busquem alternativas para o desenvolvimento. Diante dessa demanda, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) formulou uma série de produtos e serviços que contribuem para as estratégias que possam resultar em crescimento nos municípios.

Os produtos e serviços do banco capixaba vêm sendo apresentados para prefeitos, com atendimento e orientação na contratação dos serviços. Para o diretor de Negócios do banco, Marcos Kneip Navarro, a parceria com a gestão pública fortalece o desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do Estado.

“O ente público é determinante para o desenvolvimento da economia local, proporcionando alternativas para que o ambiente de negócios se fortaleça, criando oportunidades de emprego e renda para a população. O Bandes tem exercido um papel relevante com as prefeituras, de forma a contribuir para atração e permanência de empresas, além de oferecer a estruturação de parcerias público-privadas e concessões públicas para ampliar a qualidade de serviços oferecidos e apoiar a expansão dos negócios, por meio de crédito e da oferta de garantias aos financiamentos”, enfatiza Navarro.



Apoio para tirar projetos do papel

O Bandes tem uma solução de crédito para que os municípios possam financiar obras públicas e melhorias no atendimento por meio do Programa Bandes de Investimento nos Municípios do Espírito Santo, o Procidades. A linha disponibilizada pelo banco apoia os municípios nos investimentos e na modernização da gestão. Com acesso ao financiamento do Bandes, importantes intervenções podem sair do papel, modernizar os serviços oferecidos pela prefeitura e incrementar a arrecadação, trazendo mais qualidade de vida à população.



Outra alternativa, o Programa ES Inteligente, possibilita que municípios capixabas ou consórcios intermunicipais possam contratar serviço de assessoramento técnico para estudos de viabilidade, modelagem de licitações e projetos de abastecimento de água e saneamento, tratamentos de resíduos sólidos, iluminação pública, energias renováveis e a novidade do momento: as tecnologias para as cidades inteligentes.



“Esse é um conceito que pode revolucionar o desenvolvimento do nosso Estado, porque agrega tecnologia da informação a serviços básicos providos pela gestão municipal, como iluminação pública e a própria disponibilização de Internet, e com o ES Inteligente podemos tornar esse conceito uma realidade, porque o Bandes viabiliza a participação do setor privado como investidor e operador de serviços e de infraestrutura urbana”, complementa o diretor de Negócios.



Garantia das operações de crédito das empresas

Outro mecanismo em formulação pelo banco capixaba é a oferta de um fundo de aval municipal para que as prefeituras viabilizem que empresas tenham acesso aos recursos das linhas de crédito. Funciona da seguinte maneira: a gestão pública municipal formaliza um convênio com o Bandes, tornando-se cotista de um fundo garantidor de operações de crédito para as empresas do município interessadas em contratar recursos com o Bandes.



A garantia é concedida por meio de aval, formalizada pelo fundo, e avaliza uma parte do financiamento. Assim, empresas do município têm mais facilidade para a contratação de recursos destinados à modernização, ampliação, investimento em inovação e capital de giro. “A proposta é facilitar aos empresários a obtenção de recursos, proporcionando o investimento no ambiente de negócios local, gerando maior competividade das empresas e, consequentemente, melhora na qualidade de vida da população”, acrescenta Marcos Kneip.



