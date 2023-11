Bandidos batem em árvore durante fuga e acabam presos pela Guarda de Vitória

Dois suspeitos foram presos pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) depois de baterem em uma árvore na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na noite desta segunda-feira (6). Os bandidos estavam com um carro furtado e tentaram escapar dos guardas.

Os homens de 29 e 47 anos estavam em um veículo modelo Gol, vermelho, quando passaram pelas câmeras do Cerco Inteligente da capital. O veículo havia sido furtado uma hora antes, no bairro Alto Lage, em Cariacica, por volta das 19 horas.

Ao ser flagrado pelo Cerco Inteligente dentro de Vitória, agentes da Central de Monitoramento comunicaram a identificação do veículo à equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da GCMV.

Os agentes visualizaram o veículo com dois ocupantes já na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, momento que sinalizaram a parada. “Os suspeitos realizaram manobras perigosas oferecendo risco aos pedestres e demais envolvidos no trânsito. Fizemos o acompanhamento, até que o veículo suspeito perdeu o controle e colidiu em uma árvore no canteiro central”, detalhou o inspetor Prevedello.

Os suspeitos estavam lúcidos e sem ferimentos. Ao serem detidos, eles se negaram a receber atendimento médico. O suspeito de 29 anos já esteve preso pelo crime de agressão contra mulher. O comparsa possui duas passagens por receptação de produto roubado. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória para as devidas providências.

Recuperações

O Cerco Inteligente é uma das ferramentas tecnológicas que a segurança pública de Vitória conta. São 106 câmeras exclusivas para detectar veículos com restrição de furto e roubo e mais 747 para monitoramento em tempo real espalhadas por toda a cidade.

Ao longo deste ano, um total de 154 veículos voltaram para as mãos dos donos, um aumento de 22% em comparação com 2022. Além disso, foram mais de 11% na redução de roubos ou furtos de carros e motos na capital.