Banestes realiza mutirão on-line para renegociação de dívidas

today7 de agosto de 2020 remove_red_eye48

O cliente do Banestes que deseja regularizar a vida financeira tem uma boa oportunidade para quitar as suas pendências financeiras. O banco vai realizar o 1º Mutirão On-line de Renegociação de Dívidas, que começa na próxima segunda-feira (10). Serão oferecidas condições diferenciadas de negociação, como descontos e opções de parcelamento.

A ação vai ocorrer no site Banestes, entre 10 de agosto e 10 de setembro. Basta clicar na aba “Créditos” e escolher a opção “Renegociação de Dívidas”, ou clicar direto no link a seguir:

wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao . O cliente preenche o formulário e receberá retorno pelo endereço de e-mail informado, com agendamento de atendimento na agência.

O Banco se disponibiliza a avaliar a concessão de até 100% de desconto nos juros de mora e a definir um novo parcelamento da dívida, sendo que os descontos são sempre maiores para quem decidir pagar à vista.

Podem ser renegociados contratos de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, desde que sejam no valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias.

“O Banco poderá conceder até 100% de desconto nos juros de mora das dívidas. Cada caso será analisado individualmente”, ressalta a superintendente de Reestruturação de Ativos do Banestes, Karla Ramalhete.

Não serão negociadas dívidas de créditos ajuizados, tarifas de conta e cheque sem fundo.