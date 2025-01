Baseado em história real, filme “Fé para o Impossível” tem trailer oficial divulgado

Baseado em uma emocionante história real, o filme é protagonizado por Vanessa Giácomo e Dan Stulbach e estreia nos cinemas em 20 de fevereiro

A +Galeria acaba de divulgar o trailer de seu primeiro lançamento de 2025: FÉ PARA O IMPOSSÍVEL. No longa, que é dirigido por Ernani Nunes, Vanessa Giácomo e Dan Stulbach interpretam Renee e Philip Murdoch e a estreia nos cinemas de todo o Brasil está marcada para 20 de fevereiro. O filme conta a impressionante história real de recuperação de Renee, que, após ser atacada durante uma corrida no Rio de Janeiro e internada em estado gravíssimo, superou todas as expectativas médicas.

FÉ PARA O IMPOSSÍVEL é uma coprodução da +Galeria com a 360 WayUp e o Grupo Telefilms.

Dan Stulbach interpreta o marido de Renee Murdoch (Giácomo), Philip Murdoch. Pastor em uma igreja, ele compartilha em suas redes sociais a evolução e a rotina de sua mulher durante sua recuperação, fazendo com que o caso ganhasse repercussão internacional, atraindo atenções dos grandes programas de notícias do país. Além disso, Juliana Alves interpreta a médica responsável por cuidar de Renee, valorizando o papel da ciência e da medicina em uma intensa e complicada recuperação.

The Medon, Julia Gomes, Bella Alelaf e Arthur Biancato interpretam os filhos de Philip e Renee em FÉ PARA O IMPOSSÍVEL. Além disso, o roteiro é escrito por Guilherme Ruiz e Carolina Minardi, adaptado do livro ‘Dê a volta por cima’, de Philip e Renee Murdoch, no qual dão a visão deles sobre o fato que marcou suas vidas.

FÉ PARA O IMPOSSÍVEL possui uma música tema, composta por Eli Soares, que leva o nome do filme.

A produção é assinada por Ricardo Costianovsky, Tomás Darcyl, Clara Ramos e Ygor Siqueira e a estreia de FÉ PARA O IMPOSSÍVEL está marcada para 20 de fevereiro.