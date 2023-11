BEACH SOCCER | Finais do Campeonato Metropolitano ocorrem neste fim de semana

30 de novembro de 2023

A principal competição de clubes de Beach Soccer do Espírito Santo está chegando ao apito final em 2023! A Série A do Campeonato Metropolitano, que conta com craques como Bruno Xavier, melhor do mundo em 2013, Anderson Dias, Campeão da Copa do Mundo e da Libertadores, tem suas semifinais e finais neste sábado (02) e domingo (03), respectivamente.

O torneio está ocorrendo na Praia da Barra do Sahy, em Aracruz, desde o dia 25 de novembro e teve jogos durante todo o último final de semana e nesta semana. As partidas finais têm início às 8h da manhã nos dois dias e serão transmitidos ao vivo através da FECABES TV, no Youtube, com narração de Thiago Peruch.

MASCULINO

Anchieta e PSNE se classificaram pelo grupo A, e SEG Goiabeiras e Esquina passaram de fase vindos da chave B. As quatro equipes, inclusive, repetirão as semifinais do ano de 2022, quando SEG enfrentou o PSNE, e Anchieta pegou o Esquina. No ano passado, a equipe do Sul e a de Goiabeiras foram as finalistas.

Neste ano, porém, as equipes derrotadas voltam à quadra com reforços e pretendem uma revanche contra as outras duas. A equipe do Esquina, segundo lugar de seu grupo, teve a adição de dois campeões da Libertadores pela equipe do Vitória da Bahia, em 2018. Anderson Dias e Caíque são os pilares da equipe treinada pelo professor Carlos Henrique. O time do Centro de Vitória tem ainda à disposição os campeões estaduais de seleções municipais João Vitor Fabri, Ramonzinho e Rossi.

Pelo lado dos atuais campeões, o time conta com a base que disputará o Campeonato Brasileiro em meados de dezembro no Rio de Janeiro. Mesmo com desfalques importantes, como o capitão da Seleção Brendo Chagas e o pivô Raphael Silva, a equipe ficou na primeira colocação do grupo com 100% de aproveitamento.

A responsabilidade de comandar o Anchieta dentro de quadra recai sobre Bruno Xavier, que acaba de voltar de um título sul-americano com a amarelinha, e de seu sobrinho, Breno Xavier, capitão do Brasil sub-20.

A outra semifinal tem o PSNE, segundo lugar na chave A, que conta com a experiência misturada com a juventude que levou a equipe até as finais. O time de Santo Antônio, em Vitória, representou a vice-campeã Cariacica no Estadual de Seleções Municipais. Os destaques são o goleiro Denner, o fixo Dila, o ala Joinha (filho do ídolo capixaba Joia) e o pivô Maguinho.

Já a equipe do SEG tem ao seu lado o entrosamento. Isso porque o treinador Bruno Malias, tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira como jogador, tem jogadores que atuam juntos desde 2021, quando o time de Goiabeiras ergueu o troféu do Campeonato Metropolitano. Além deles, o clube possui o denominado “Quarteto do Rio”, já que, entre as novidades do SEG neste ano, estão atletas que jogam juntos pelo Flamengo Beach Soccer, no Rio de Janeiro, como o PH, atual artilheiro do Metropolitano.

As semifinais ocorrem no sábado (02). O jogo entre Anchieta e Esquina começa às 9h10, enquanto SEG e PSNE se enfrentam às 11h30. Os vencedores fazem a grande final no domingo (03), às 11h30, e os perdedores definem o terceiro lugar às 9h10, neste mesmo dia.

FEMININO

No naipe de mulheres, o bairro São Pedro tem duas representantes: São Pedro BS e ITESP. As duas ficaram em primeiro lugar do seu respectivo grupo e são comandadas pela mesma equipe técnica, o casal Rose e João. Craques da Praia e Guerreiras de Santa Cruz também se classificaram para as semifinais.

O primeiro jogo do sábado (02), às 08h, será entre São Pedro e Guerreiras de Santa Cruz. A equipe da Praia de Santa Cruz foi a única, entre os quatro representantes de Aracruz na competição (dois no masculino e dois no feminino), a passar de fase. E o confronto não é nada fácil, já que enfrentam as campeãs da América e vice-campeãs do mundo. A equipe treinada pela Rose tem, à sua disposição, atletas de alto gabarito, como Mayara, Jasna e Tai, que representam a Seleção Brasileira.

No outro confronto, a estreante Itesp encara uma pedreira, o Craques da Praia, equipe experiente nas competições de areia do Estado. E as novatas ainda tem boa parte do time composta por atletas com menos de 20 anos. As presenças de Laine, goleira vice-campeã do mundo com o São Pedro e campeã com a Seleção Brasileira, e de Istéfani, artilheira da Copa Norte de Seleções, trazem equilíbrio ao jovem time.

Pelo lado da equipe da Praia do Suá, três destaques do Campeonato Municipal de Vitória pelo Estadual FC foram cooptadas pelo Craques. Sarinha e as gêmeas Kamilly e Sara fazem o trio que garantiu uma campanha de arrancar o fôlego na fase de grupos. Nos dois primeiros jogos, contra MDE e Seleção de Aracruz, o Craques da Praia foi buscar o empate faltando segundos para terminar os jogos.

A segunda semifinal feminina tem início às 10h20 do sábado (02). A final feminina, assim como a masculina, está marcada para o domingo (03), às 10h20. A decisão de terceiro lugar abre o último dia de Campeonato Metropolitano, com início às 08h. Vale lembrar que todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela FECABES TV, no YouTube.

foto Laillah Martinelle / FECABES