Beat Locks apresenta show tributo ao Charlie Brown Júnior, na Serra

today3 de novembro de 2022 remove_red_eye48

Banda capixaba é uma das atrações do “Halloween do Mestre”, neste sábado (5), no Shopping Mestre Álvaro, com entrada gratuita

A banda Beat Locks, formada pelos músicos Maurício Pratti (vocal), Rafhael Henrique (bateria), Lucas Carvalho (guitarra) e Nelinho Batista (guitarra), é uma das atrações do “Halloween do Mestre”, e vai apresentar, gratuitamente, neste sábado (5), o show tributo ao Charlie Brown Júnior. No repertório, canções eternizadas na voz do inesquecível Chorão.

O vocalista Maurício Pratti garante que o público pode esperar um desfile de grandes hits da banda santista, como “Dias de luta, dias de glória”, “Ela vai voltar” e “Proibida pra mim”. “Estes são apenas alguns dos inúmeros sucessos que não podem falar na playlist dos nossos shows”, declara o músico.

O show que será apresentado no Shopping Mestre Álvaro já passou por várias cidades brasileiras. “Poder apresentar este tributo na Serra é sempre uma grande alegria. A banda Charlie Brown Júnior é eterna e cantar junto com o público as canções da banda é uma das maiores homenagens que podemos fazer ao inesquecível Chorão”, afirma Maurício Pratti.

A banda Beat Locks, que vai apresentar no show também alguns sucessos autorais, está em estúdio gravando o single “Entre loucos e santos”, que dará nome à nova turnê do grupo, com estreia prevista para os próximos dias.

O show na Serra tem entrada gratuita e vai acontecer no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Além de muita música boa, o Halloween do Mestre também vai ter atrações como festival de filmes ao ar livre, food park e cãocurso de fantasias.

Serviço

Show tributo ao Charlie Brown Jr., com a banda Beat Locks

Data: 05/11 (sábado), às 19h

Local: Pátio do Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300 – Eurico Salles, Serra)

Entrada gratuita

Classificação livre