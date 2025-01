“Blindado”: Sylvester Stallone surpreende e interpreta um vilão em novo filme

today27 de janeiro de 2025 remove_red_eye83

O filme dirigido por Justin Routt estreia nos cinemas de todo o Brasil em 6 de fevereiro trazendo ação e suspense para as telonas

BLINDADO, novo filme estrelado por Sylvester Stallone, chega aos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro com distribuição da Imagem Filmes. O longa dirigido por Justin Routt traz de volta o icônico ator Sylvester Stallone, desta vez em um papel que promete surpreender os fãs: um vilão que desafia a sua imagem tradicional de herói.

Assista ao vídeo do Sylvester Stallone

O filme segue James Brody (Jason Patric), um segurança de caminhão blindado que, junto de seu filho Casey (Josh Wiggins), transporta milhões de dólares entre bancos. No entanto, um grupo de criminosos liderado por Rook (Stallone) planeja sequestrar o veículo para roubar a fortuna. Após uma intensa perseguição, Rook consegue cercar o caminhão, obrigando James e Casey a se refugiarem em uma ponte instável. Eles, então, entram em uma corrida contra o tempo para evitar que os bandidos completem o roubo.

Stallone, conhecido por seus papéis emblemáticos em franquias como “Rocky” e “Rambo”, assume o papel de um antagonista complexo, trazendo uma nova dimensão à sua carreira. Essa transição para o papel de vilão marca uma mudança significativa, pois Stallone explora as nuances de um personagem que é tanto ameaçador quanto intrigante.

O diretor Justin Routt elogia a performance de Stallone, destacando como sua presença no filme eleva a trama e a torna ainda mais cativante. “Sylvester traz uma intensidade que poucos atores conseguem”, afirma Routt. “Ele consegue equilibrar a força do vilão com momentos de vulnerabilidade, criando um personagem que o público não consegue ignorar.”

Assista ao trailer dublado

Com BLINDADO, Stallone demonstra mais uma vez sua versatilidade como ator e sua disposição para assumir riscos. Além de Stallone, o elenco conta com outros atores talentosos como Jason Patric e Josh Wiggins, que contribuem para a construção de uma narrativa tensa e cheia de reviravoltas. O filme promete uma combinação de ação eletrizante e um enredo que instiga a reflexão sobre moralidade e escolhas.

BLINDADO entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil em 6 de fevereiro, com distribuição nacional da Imagem Filmes.

Sinopse

James Brody (Jason Patric), um experiente segurança de carro-forte, embarca em uma missão ao lado de seu filho Casey (Josh Wiggins), transportando milhões de dólares. Mas o trabalho toma um rumo inesperado quando eles se tornam alvo de um assalto liderado pelo implacável Rook (Sylvester Stallone). Após uma perseguição de tirar o fôlego, pai e filho ficam encurralados em uma ponte, com suas vidas e uma fortuna em jogo. Agora, em uma corrida contra o tempo, James terá que levar suas habilidades ao limite para proteger o que mais importa: sua família.

Ficha Técnica

Direção: Justin Routt

Roteiro: Cory Todd Hughes e Adrian Speckert

Elenco: Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok, Jason Patric, Laney Stiebing; Produção: Joel Cohen, Randall Emmett, Gwen Osborne

Trilha Sonora: Yagmur Kaplan

Diretor de fotografia: Cale Finot

Edição: Marc Fusco

Gênero: Ação

País: Estados Unidos

Ano: 2024

Distribuição: Imagem Filmes