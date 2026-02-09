Bloco da Saúde leva alegria e prevenção ao Carnaval de Anchieta nesta sexta (13)

today9 de fevereiro de 2026 remove_red_eye217

O Carnaval de Anchieta começa com uma importante mensagem de cuidado e conscientização. Na próxima sexta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 8 horas, acontece o tradicional Bloco da Saúde – Carnaval da Prevenção, uma iniciativa que une folia, informação e promoção do bem-estar.

A concentração será no campo de futebol, com saída em cortejo pelas ruas da cidade até o Espaço DiverCidade, ao lado do Restaurante Doce Prazer. O bloco reúne servidores municipais da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e a comunidade em geral, em uma verdadeira festa educativa, marcada por cores, música e orientações importantes para um Carnaval mais seguro.

Ao longo do percurso, as alas do Bloco da Saúde vão abordar temas como prevenção de doenças, hábitos saudáveis, hidratação, respeito e responsabilidade durante o período carnavalesco. “O Bloco da Saúde é mais do que um evento carnavalesco: é um convite para celebrar a vida, cuidar da saúde e curtir o Carnaval com alegria e responsabilidade. A ação reforça o compromisso com a promoção da saúde de forma leve e próxima da população”, reforça um dos organizadores, Renan Ferreira.

Durante a programação haverá animação com trio e banda. Os servidores também poderão participar do Concurso de Melhor Fantasia, de acordo com o tema “Prevenção”, valorizando a criatividade e o engajamento da equipe.

Por fim, a organização reforça que não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas, o uso de fantasias erotizadas, palavras de baixo calão ou caixas de som.

Saiba mais

Bloco da Saúde – Carnaval da Prevenção

Data: 13 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: concentração a partir das 8h

Local: campo de futebol

Percurso: campo de futebol até o Espaço DiverCidade (ao lado do Restaurante Doce Prazer)

Informações: Renan Ferreira – (28) 99975-6616