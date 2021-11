Blue Week Banestes oferece promoções imperdíveis aos clientes

O Banestes aderiu novamente à tradicional ação promocional do mês de novembro, a Black Friday, com ofertas imperdíveis em produtos de crédito, de seguridade, de previdência e de bônus e sorteios para os cartões Banestes Visa. A Blue Week Banestes tem início nesta segunda-feira (22) e segue até o dia 26 de novembro.

Fazem parte do pacote de produtos com condições imperdíveis o crédito imobiliário, o crédito pessoal, produtos de seguridade, produtos de previdência e benefícios relacionados aos cartões Banestes Visa. Além disso, estão em destaque as ofertas do Feirão Acordo Fácil Banestes, que oportuniza a negociação de dívidas com até 100% de desconto em multa e juros.

Para quem está sonhando com um apartamento ou casa nova, a Blue Week Banestes garante as melhores condições de taxa para a contratação de crédito imobiliário, e o cliente pode financiar até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar. A condição é a melhor já ofertada na história do Banestes e uma das melhores disponíveis no mercado de crédito imobiliário brasileiro.

Para quem está em busca de crédito pessoal, que é uma ajuda e tanto para bancar algumas despesas de final de ano e também início do próximo ano, como reformas, presentes, matrículas escolares etc., é o momento de aproveitar para contratar durante a Blue Week Banestes, com taxas especiais.

A contratação de seguros é outro benefício anunciado para a campanha Blue Week Banestes. Os seguros Automóvel e Residencial estarão com 10% de descontos para contratações no período, e o seguro Empresarial com até 10% de desconto. Para o Seguro Auto, a oferta é válida no caso de novas contratações e transferências de outras companhias.

A Banestes Corretora, em parceria com a Icatu Seguros, também vai oferecer, durante o período da campanha, produtos de previdência com condições especiais. Estarão liberados os melhores planos de renda fixa ou variável com parcela mínima de R$ 50,00. Normalmente, as parcelas mínimas variam de R$ 100,00 a R$ 250,00.

Os clientes que têm cartões Banestes Visa Platinum, Internacional e Gold poderão aproveitar a promoção “Visa Tô No Game”, promovida pela parceira Visa, e concorrer a prêmios de até R$ 5.000,00 (cinco mil). De 08 de novembro a 31 de dezembro deste ano, a cada compra a partir de R$ 4,00 o cliente ganha uma jogada. E nas compras com a tecnologia contactless, por aproximação, o cliente garante o dobro de chances. Todas as informações estão disponíveis no site https://vaidevisa.visa.com.br/site/promocao/visa-to-no-game. O cadastro para participar da promoção é obrigatório.

Para aproveitar as promoções da Blue Week Banestes, de contratação de crédito e de seguros, os clientes deverão entrar em contato com a equipe de atendimento das agências Banestes.