Boletos da Cesan podem ser pagos via PIX para maior comodidade dos clientes

today7 de outubro de 2024 remove_red_eye76

Os clientes da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) contam com uma nova facilidade para o pagamento de suas faturas físicas: a opção de pagamento via PIX. Com essa atualização, as faturas físicas agora incluem um código PIX, o que torna o processo de quitação ainda mais ágil.

“É mais uma inovação que a Cesan traz para facilitar a vida dos clientes e contribuir para a eficiência operacional da Companhia, refletindo nosso compromisso em sempre buscar soluções modernas e eficientes”, afirma Munir Abud, presidente da Cesan.

A opção já estava disponível nas segundas vias emitidas pelos canais de atendimento da Companhia, como aplicativo, WhatsApp Web, site da Cesan, atendimento presencial, parcelamentos e e-mails cadastrados. Com a nova atualização, os clientes também poderão utilizar essa forma de pagamento nas faturas físicas. Essa atualização, também, gera uma economia média de R$ 0,90 por transação com agentes arrecadadores. Desde a implementação do PIX, foram registrados 120.258 pagamentos, resultando em uma redução de custos total de R$ 108.232,20.

“Essa inovação também oferece mais comodidade, pois os clientes podem realizar pagamentos a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, e essa mudança reforça o compromisso da Cesan em buscar de inovações que melhorem a experiência dos seus clientes”, afirmou o gerente comercial, Ozeas Fontana.

Além da inclusão do PIX, o visual das faturas foi reformulado, tornando-as mais claras e de fácil compreensão. Agora, os clientes encontrarão todas as informações de forma organizada, melhorando a experiência de leitura e pagamento. A iniciativa é resultado da colaboração entre as equipes da Companhia, que buscam constantemente aprimorar os serviços oferecidos aos clientes.