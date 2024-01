Boletos do IPTU e Taxa de Lixo 2024 já disponíveis no site da prefeitura de Vila Velha

A partir desta sexta-feira (5), os contribuintes de Vila Velha já podem acessar as guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2024 pelo site oficial da prefeitura. Com a opção de pagamento online, a quitação pode ser realizada imediatamente, e com toda comodidade. Assim, os cidadãos se antecipam ao prazo final, em abril, e evitando filas.

“Essa iniciativa abre caminho para que os contribuintes possam cumprir suas obrigações tributárias sem sair de casa, com segurança, praticidade e rapidez. Para isso, basta clicar aqui”, explicou a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates.

Ela informou, ainda, que é possível adiantar o pagamento ou retirar as respectivas guias nos guichês da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, em Coqueiral de Itaparica.

A secretária ressaltou que este ano, o IPTU sofreu um reajuste de 4,72%, alinhado à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). Mas, segundo garantiu, os contribuintes que optarem por quitar o imposto em cota única até o dia 10 de abril de 2024 receberão um desconto de 8% sobre o valor lançado.

“A preferência pelo pagamento em cota única tem sido a escolha da maioria dos contribuintes nos anos anteriores. No entanto, para quem preferir parcelar o imposto em seis vezes, sem descontos, as datas de vencimento das parcelas vão de abril a setembro, sendo a primeira em 10/04/2024 e a última em 10/09/2024”, salientou Adinalva.

Com a disponibilização antecipada dos boletos, a prefeitura busca facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, oferecendo alternativas e maior praticidade aos contribuintes.

Os que decidirem parcelar o imposto em seis vezes, sem descontos, as parcelas terão os seguintes vencimentos: 10/04/2024 (cota única); 10/04/2024 (1ª parcela); 10/05/2024 (2ª parcela); 10/06/2024 (3ª parcela); 10/07/2024 (4ª parcela); 12/08/2024 (5ª parcela) e 10/09/2024 (6ª parcela).