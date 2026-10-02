Clube Tororoma, em Alfredo Chaves, segue com obras de reforma e revitalização

today2 de outubro de 2026 remove_red_eye66

As obras de reforma do prédio Clube Tororoma, no Centro da cidade, seguem em andamento. A Prefeitura de Alfredo Chaves vem realizando obras para revitalizar e otimizar o espaço.

O local, além de abrigar a Biblioteca Pública Municipal, terá um ambiente adequado para ações coletivas e culturais da cidade, além de sediar o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa – CCFVI.

Com a reforma, o imóvel passará a contar com palco para apresentações artísticas e culturais, amplo ambiente para receber os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, banheiros acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), entre outras melhorias que garantirão mais conforto, acessibilidade e funcionalidade.

A proposta é que o local além de atender ao público da melhor idade atenda também a população em geral, promovendo ações sociais, atividades culturais e artísticas. Além da troca do telhado, haverá pequenas mudanças estruturais e outras intervenções necessárias.

Mesmo com as modificações, o prédio manterá sua essência histórica e arquitetônica, preservando a fachada característica do Clube Tororoma, que faz parte da memória e identidade do município.

Para o prefeito Hugo Luiz, a reforma é fundamental para dar uma nova função social ao espaço. “Estamos revitalizando um patrimônio importante do município para que ele seja aproveitado em diversos projetos e ações culturais, fortalecendo o convívio, a inclusão e o acesso à cultura em Alfredo Chaves”, destacou.

A obra está sendo executada pela empresa Maia GSA Engenharia LTDA, vencedora do processo licitatório. O investimento inicial da obra é de R$ 389.749,77, com recursos oriundos do Governo do Estado.