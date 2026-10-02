Canal F prepara cobertura especial das Eleições 2026 com apuração em tempo real

today2 de outubro de 2026 remove_red_eye73

Transmissão começa às 16h de domingo (4) e terá atenção especial aos resultados de Marataízes, do Espírito Santo e do Brasil

O próximo domingo (4) será marcado pela apuração das Eleições 2026 e por uma cobertura especial no Canal F TV, que fará uma transmissão ao vivo a partir das 16h pelo YouTube.

A programação acompanhará a divulgação dos resultados em Marataízes, no Espírito Santo e em todo o Brasil, com informações sobre a apuração e os principais acontecimentos ao longo da noite.

A apresentação será conduzida pelo jornalista Ricardo Mignone, que possui experiência em cobertura política e eleitoral e já trabalhou em veículos como TV Cachoeiro, TV Vitória, TVE Espírito Santo, TV Brasília, Rádio CBN, SBT, Folha de S.Paulo e BandNews.

História e análise

Além da apuração dos votos, a transmissão contará com a participação do professor de História Luciano Retore Moreno, que fará comentários e contextualizará acontecimentos importantes da história eleitoral brasileira desde 1989.

A proposta é relacionar os acontecimentos da eleição de 2026 com momentos marcantes da política nacional, apresentando informações históricas enquanto os resultados forem divulgados.

O CEO do Canal F TV, Carlos Firmino, também participará da transmissão e ficará responsável pelo comando técnico da cobertura.

Marataízes em destaque

Entre os pontos de atenção da cobertura estará Marataízes, que terá acompanhamento especial durante a divulgação dos resultados. A transmissão também seguirá a apuração no Espírito Santo e no restante do país.

A cobertura especial das Eleições 2026 começa às 16h deste domingo (4), ao vivo, pelo Canal F TV no YouTube: https://www.youtube.com/@estudiof1.