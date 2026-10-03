Marcelo Santos aposta em projetos no interior para ampliar atuação em Brasília

today3 de outubro de 2026 remove_red_eye67

Com seis mandatos e mais de 41 mil votos na última eleição, presidente da Assembleia Legislativa apresenta iniciativas voltadas à agricultura familiar, à transparência e à proteção da infância como parte de sua trajetória política

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União Brasil), disputa uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Com seis mandatos como deputado estadual e 41.627 votos conquistados em 2022, o parlamentar busca ampliar sua atuação política e apresenta os projetos desenvolvidos durante sua gestão como parte de sua candidatura.

Entre as iniciativas estão programas de apoio à agricultura familiar, ações de proteção à infância e projetos de modernização administrativa. Marcelo também destaca a experiência de articulação política construída ao longo de sua trajetória, marcada pelo diálogo com prefeitos, vereadores, representantes do setor produtivo e parlamentares de diferentes partidos.

A candidatura ocorre em um cenário de reorganização partidária e mudanças na disputa pelas dez vagas do Espírito Santo na Câmara dos Deputados.

Projetos da Assembleia chegam aos municípios

Um dos principais projetos associados à gestão de Marcelo Santos é o Arranjos Produtivos, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico dos municípios capixabas.

O programa oferece assistência técnica, distribui mudas e incentiva a diversificação da produção rural. Segundo informações divulgadas pela Assembleia, a iniciativa alcançou 36 municípios do Espírito Santo.

O Arranjos Produtivos também recebeu reconhecimento nacional no Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Na área social, a gestão desenvolveu o Guardiões da Infância, programa voltado à capacitação de profissionais para identificar e acolher crianças e adolescentes vítimas de violência.

Outra iniciativa foi a Escola de Formação Política para Jovens, criada para incentivar a participação das novas gerações na política e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento das instituições públicas.

As ações integram a proposta de aproximar o Legislativo da população e ampliar a presença institucional da Assembleia nos municípios capixabas.

Transparência e modernização da Assembleia

Durante a presidência de Marcelo Santos, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo recebeu, em 2024 e 2025, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A certificação é concedida a instituições públicas que atendem aos critérios de transparência estabelecidos pelo programa.

A gestão também desenvolveu iniciativas de modernização administrativa, ampliou a comunicação pública e criou a Rede Capixaba de Fortalecimento do Legislativo, voltada à cooperação entre a Assembleia e as câmaras municipais.

Marcelo foi eleito por unanimidade para a presidência da Assembleia e mantém interlocução institucional com representantes de diferentes setores da sociedade.

Votação de 2022 é referência para a disputa federal

Na última eleição estadual, Marcelo Santos recebeu 41.627 votos e conquistou seu sexto mandato como deputado estadual.

O resultado ficou a menos de 12 mil votos da votação individual de cinco dos dez deputados federais eleitos pelo Espírito Santo naquele ano.

Apesar da comparação, os resultados não são diretamente equivalentes, já que as eleições para deputado estadual e federal envolvem candidaturas, bases eleitorais e disputas diferentes.

O cenário de 2026 também apresenta mudanças. Helder Salomão (PT), que recebeu 120.337 votos para deputado federal em 2022, disputa o Governo do Espírito Santo e não concorre à reeleição para a Câmara.

A mudança altera o conjunto de candidatos que disputam votos no estado, inclusive em Cariacica, município ligado à trajetória política de Marcelo e Helder.

Federação reúne nomes conhecidos da política capixaba

Marcelo Santos integra a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP).

A composição reúne outros nomes conhecidos da política capixaba, entre eles Da Vitória, Bruno Resende e Messias Donato.

A disputa pelas dez vagas do Espírito Santo na Câmara também conta com candidatos de outras legendas e federações, como PSB, Federação Brasil da Esperança, Republicanos, PL e Podemos.

Na eleição para deputado federal, o sistema proporcional considera os votos recebidos individualmente pelos candidatos e a votação total de seus partidos ou federações.

A distribuição das cadeiras dependerá desses resultados e das regras eleitorais aplicáveis.

Experiência estadual e novos desafios em Brasília

A eleição federal representa uma mudança na trajetória de Marcelo Santos, que construiu sua carreira política no Legislativo estadual.

Durante a campanha, o parlamentar apresenta a experiência acumulada em seis mandatos, os resultados da presidência da Assembleia e a articulação com diferentes setores como credenciais para uma eventual atuação no Congresso Nacional.

A Câmara dos Deputados possui atribuições diferentes das de uma assembleia estadual, incluindo a análise do orçamento federal, a fiscalização do governo nacional e a elaboração de leis com alcance em todo o país.

Com a votação marcada para domingo, 4 de outubro, Marcelo chega à reta final da campanha buscando transformar sua experiência política no Espírito Santo em representação federal.

Os eleitores capixabas definirão nas urnas a composição da bancada estadual na Câmara dos Deputados para a próxima legislatura.