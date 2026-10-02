Marataízes: prefeito vistoria obras de drenagem e pavimentação no interior e sede

today2 de outubro de 2026 remove_red_eye62

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, vistoriou nesta quinta-feira (1º) obras de infraestrutura em localidades do interior e em um bairro da sede do município.

Acompanhado pelo secretário municipal de Obras e Urbanismo, Rodrigo Dada Lugão, além de equipes técnicas da pasta, o prefeito esteve em Lagoa Dantas, Timbó 3 e no bairro Candinha.

Nos três locais, estão sendo executadas obras de instalação de redes de macrodrenagem pluvial, seguidas pela pavimentação das vias. As intervenções têm como objetivo melhorar o sistema de drenagem e as condições de circulação para os moradores.

Durante as visitas, Toninho também conversou com moradores das comunidades para acompanhar as demandas relacionadas às obras. Em Lagoa Dantas, a vistoria contou ainda com a presença do vereador e morador da localidade, Jorge Marvila.

Segundo a Prefeitura de Marataízes, os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto e devem ser concluídos e entregues às comunidades após o término das etapas de execução.

As intervenções fazem parte das ações de infraestrutura viária realizadas pelo município em diferentes regiões de Marataízes.