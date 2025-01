“Bonitinho e Ordinário”: capixaba Lucas Gavvi lança novo single com videoclipe

Cantor capixaba aposta no hyperpop em canção produzida por Jotta, que já trabalhou com nomes como Ananda, Supercombo, Day Limns e Clau

Abraçando a tendência do hyperpop explorado pela britânica Charli XCX no aclamado álbum “Brat”, o cantor capixaba Lucas Gavvi, 25, apresenta seu novo single, “Bonitinho e Ordinário”. Com ruídos metalizados e batidas dançantes, a canção chegou às plataformas digitais na quinta-feira (16). Já o videoclipe foi publicado no YouTube do artista no domingo (19).

“Desde o meu último lançamento, ‘Mitomaníaco’, eu já trazia uma ponte bem diferente do que a música pedia. Portanto, nesse momento, estou fugindo de produções lineares. ‘Bonitinho e Ordinário’ é uma música que a gente sempre soube onde queria chegar”, revela o artista.

O single nasceu em um acampamento de composição no qual o artista reuniu outros nomes em ascensão da cena musical de São Paulo, cidade onde mora há três anos. São eles: Gabriel Nandes e Mafe Peccin. Também participaram o produtor musical Victor de Souza, o Jotta, e o ator Luis Galves.

“Juntei meus melhores amigos desse tempo em São Paulo porque eles sabem bem como eu sou dentro de um relacionamento amoroso. A música trata da dualidade que existe dentro de uma relação, do cara carinhoso e apaixonado que ao mesmo tempo não quer compromisso sério”, explica.

Essa dualidade também está refletida no instrumental de “Bonitinho e Ordinário”, quando Gavvi vai de batidas lentas ao funk. Com mixagem de Giuseppe Romanelli, o Zep Mix (Juliette, Lexa, Lucy Alves e Dudu MC), a faixa tem produção musical de Jotta, que já trabalhou com nomes como Ananda, Supercombo, Day Limns, Clarissa, Bruno Gadiol, Clau e Mauro Henrique.

“É uma das músicas mais diferentes que já fiz, por ser muito experimental. Ela não segue o padrão da música pop. O Gavvi me tirou da zona de conforto, me forçou a pensar ao pedir uma música fora do convencional. Ele me fez criar coisas que eu geralmente não criaria, nem daria de ideia. É um projeto que eu, com certeza, vou lembrar para sempre”, conta Jotta.

Em seu novo videoclipe, o cantor retoma a parceria com o videomaker Gabriel Lopes, que também foi responsável pela direção do audiovisual de “Mitomaníaco”. Luis Galves, ator paulista que esteve em “Malhação: Viva a Diferença”, assina o roteiro da produção estrelada pelo capixaba ao lado de Bia Barroso e Leonardo Zanchin (“Quanto Mais Vida, Melhor!”).

“Queríamos criar algo que fosse visualmente provocativo, em que cada cena contasse uma história por si só e trouxesse a dualidade apresentada na música”, conta Luis Galves.

Ficha Técnica – “Bonitinho e Ordinário”

Composição: Lucas Gavvi, Gabriel Nandes, Mafe Peccin, Jotta e Luis Galves

Atores: Leonardo Zanchin e Beatriz Barroso

Capa e artes gráficas: Alexandre Santos

Fotografia: ACID VK

Stylist: Studio Macaws

Roteiro: Luis Galves e Lucas Gavvi

Videos de divulgação: Júlio Almeida

Edição de clipe: Gabriel Lopes

Dir. Fotografia: Gabriel Lopes

Produção: Leandro D’Errico e Rafa Lima

Montagem: Léo Carneiro

Produção musical: Victor de Souza (Jotta)

Mix: Zep

Master: Fernando Delgado

Distribuição: Sonora Digital