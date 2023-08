Boxeadora capixaba conquista o bronze no Campeonato Brasileiro

O talento esportivo do Espírito Santo brilhou no cenário nacional de boxe, com Jéssica Carlini representando o Estado no Campeonato Brasileiro da modalidade. A boxeadora foi medalhista de bronze ao conquistar o terceiro lugar na categoria 75kg. A competição aconteceu entre os dias 07 e 12 de agosto, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Cerca de 120 lutadores estiveram presentes na disputa. Com o resultado, a capixaba ficou entre as melhores atletas do País. Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Jéssica Carlini falou sobre a competição.

“Para estar no Campeonato Brasileiro, você tem que ser o melhor do seu Estado e da sua categoria, porque este é o maior campeonato de boxe do Brasil. As meninas que estavam lá eram boas e perdi para uma que era do exército”, contou Jéssica Carlini.

Como próximo desafio, a lutadora vai disputar o segundo maior campeonato do País, os Jogos Abertos do Interior, que vão acontecer entre os dias 02 e 13 de outubro, em São Paulo.

foto Tiago Lino