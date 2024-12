Brasileiro “A Natureza das Coisas Invisíveis” é selecionado para o Festival de Berlim

today17 de dezembro de 2024 remove_red_eye38

Primeiro longa de Rafaela Camelo será exibido na mostra Generation no evento que acontece em fevereiro de 2025

Premiada realizadora Rafaela Camelo volta ao Festival de Berlim, onde apresentou em 2023 o curta As miçangas (codirigido por Emanuel Lavor), agora com seu primeiro longa, A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS, que terá première mundial no Festival que acontece entre 13 e 23 de fevereiro do próximo ano, e faz parte da seção Generation, mostra que exibe produções voltadas ao público infanto-juvenil, apresentando histórias através da perspectiva de crianças e jovens.

O longa é uma produção da Moveo Filmes, em coprodução com a brasileira Apoteótica Cinematográfica e a chilena Pinda Producciones, com distribuição da Vitrine Filmes.

”A história se passa no Centro-Oeste brasileiro, região onde nasci e que me marcou profundamente. A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS é um filme sobre duas meninas de 10 anos que acabam passando as férias num hospital. Meu desejo foi realizar um filme que mostrasse conflitos e dilemas da infância de forma leve, mas com a devida seriedade. A Generation, que é a sessão da Berlinale dedicada ao universo de crianças e adolescentes, é a estreia perfeita para um filme com essa pegada”, conta a diretora, que também assina o roteiro.

Antes mesmo de sua estreia em Berlim, o longa já conquistou importantes prêmios e participou de seleções em laboratórios e festivais voltados a filmes em finalização. Entre os prêmios recebidos estão o WIP Paradiso no Ventana Sur (2024), o prêmio Mistika no BrasilCineMundi (2024), o prêmio de melhor projeto de ficção no BAL-LAB do Festival Biarritz Amérique Latine e o prêmio de melhor roteiro de longa-metragem no Festival Cabíria de 2019. O filme também foi selecionado para o First Cut Lab e First Cut Lab+ no Karlovy Vary (2024), para o Curitiba Lab no Olhar de Cinema (2024), além de integrar o 10º BrLab e o 20º Produire au Sud.

A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS é protagonizado pela pequena Glória (Laura Brandão), uma menina de 10 anos que é obrigada a passar as férias no hospital onde sua mãe (Larissa Mauro) trabalha como enfermeira. Lá, ela conhece Sofia (Serena), que acredita que a piora na saúde de sua bisavó está relacionada à internação no hospital. Apesar das diferenças, uma forte amizade surge entre as duas, trazendo conforto para enfrentarem juntas os desafios e dores desse momento.

Enquanto exploram o hospital e compartilham seus desejos de sair dali, Glória começa a lidar com sentimentos que parecem não ser inteiramente seus, desde que passou por um transplante de coração quando menor. Entre encontros e reflexões, a amizade das meninas é o fio condutor de uma jornada agridoce de crescimento, com contornos de realismo fantástico que envolvem o mistério dos sentimentos de Glória.

“Conheci uma pessoa que tinha feito um transplante cardíaco, e ele me contou um pouco das sensações que ele teve desde que ganhou o novo coração. Hoje essa ideia inicial aparece de forma sutil, mas a questão que fica é a da vida e pós-vida, o que significa o luto ou viver uma segunda vez. Tudo apresentado por diversas perspectivas através de cada personagem”, disse a diretora.

O elenco do longa ainda conta com Camila Márdila e Aline Marta Martins. A produção é assinada por Daniela Marinho e Rebeca Gutiérrez Campos.

Sinopse

Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.

Ficha Técnica

Direção e roteiro: Rafaela Camelo

Com: Serena, Laura Brandão, Larissa Mauro, Camila Márdila, Aline Marta Maia

Empresas produtoras: Moveo Filmes [BR], coprodução Pinda Producciones [CH], Apoteótica Cinematográfica [BR]

Produção: Daniela Marinho, Rebeca Gutiérrez Campos, Otavio Chamorro, Rafaela Camelo

Direção de fotografia: Francisca Sáez Agurto

Montagem: Marina Kosa e Rafaela Camelo

Música original: Alekos Vuskovic

Edição de som e mixagem: Lucas Coelho

Direção de arte: Sarah Noda

Figurino: Rafaelly Godoy

Caracterização e efeitos: Ana Pieroni

Produção Executiva: Heloísa Schons, Juliana Melo, Isabella Jacob Pinto, Daniela Marinho, Fred Burle