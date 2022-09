Bruno destaca mandato de resultados e ficha limpa ao lançar candidatura a deputado estadual no Caparaó

Em clima de festa e cercado por amigos e aliados, o deputado estadual e candidato à reeleição, Bruno Lamas (PSB), participou ontem (1º), ao lado do colega de plenário na Assembleia Legislativa, o também parlamentar Renzo Vasconcelos (PSC) ­– que disputará uma das 10 vagas na Câmara Federal –, do lançamento conjunto das duas candidaturas, realizado no Espaço Festa Mania, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba.

Sempre sorridente, Bruno estava acompanhado da esposa, Flávia Esteves, e de lideranças da região, como a ex-candidata a prefeita da cidade Simone Biondo. A reunião contou com a presença de centenas de pessoas, que lotaram o local, dentre elas representantes de vários municípios. Além de Guaçuí, participaram: aliados de Alegre, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Anchieta, Iconha e Marataízes, dentre outros.

“Aprendi muito cedo com a minha mãe, a ex-prefeita da Serra e ex-vereadora Márcia Lamas, a cuidar das pessoas. Já são 22 anos de vida pública com a ficha limpa. Quero, nesta parceria com o meu amigo Renzo (Vasconcelos), trabalhar ainda mais para trazermos recursos para o Caparaó”, declarou Bruno, que foi muito aplaudido.

Com 45 anos e no seu segundo mandato de deputado estadual, Bruno – que é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Pública e já foi secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do governador Renato Casagrande (PSB) – tem se destacado com um mandato marcado pela aprovação de leis populares.

Além de ser defensor da educação como fator de transformação social e dos princípios cristãos, com destaque para a família, Bruno aprovou leis como, por exemplo, o parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis vezes, que já passa a valer em janeiro de 2023, e propôs a isenção do imposto para motos de até 170 cilindradas, proposta que está para ser votada pelo Legislativo e, se aprovada, irá isentar 417 mil motos no Estado.

Ele também é autor da lei que põe fim aos radares ocultos e da recém-aprovada legislação que reconhece o estágio como experiência nos concursos públicos e na busca pelo primeiro emprego.

O trabalho de Bruno foi lembrado pelas lideranças presentes, dentre elas a dona Maria Helena de Oliveira Barbosa, a dona Lena, que é descendente de escravos e representante do Quilombo Córrego Sossego, de Guaçuí, e pelo empresário Pedro Pirovani, da Construtora Sul Capixaba (CSC).

Discursam em favor da parceria, o presidente da Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Córrego do Sabará e Adjacências (Aprafacosa), José Geraldo Azevedo; o ex-vereador e ex-secretário municipal de Guaçuí Edielson Rodrigues; a ex-primeira-dama de Muniz Freire Sônia Mignone, que estava acompanhada do ex-prefeito da cidade Paulo Mignone; e a vereadora de Alegre e parceira de Bruno no município Taíza Vargas.

