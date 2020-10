Bruno Lamas pede cerco eletrônico para Região Metropolitana

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) fez uma indicação ao governo do Estado em que pede a instalação do Cerco Tático Policial de Monitoramento ou o popular Cerco Eletrônico Inteligente para a Serra e demais áreas da Região Metropolitana, se estendendo no futuro para todo o Estado.

De acordo com o deputado, a complexidade da violência e criminalidade urbana em grandes centros demanda o uso de ferramentas de combate ao crime que superem o nível de organização dos grupos criminosos.

Assim, o parlamentar defende que o cerco eletrônico é o meio hábil à redução dos índices de roubos e crimes violentos contra a vida e o patrimônio.

O sistema foi instalado com sucesso pela Prefeitura de Vitória na capital, onde todas as entradas e saídas da ilha foram contempladas. São 18 barreiras, através das quais os veículos são visualizados por câmeras sempre que entram ou saem dessas áreas.

No total, são 70 câmeras com sistema de monitoramento de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), que leem as placas e fotografam os veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras.

Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Os operadores da central repassam ao Ciodes todas as informações do carro, tais como: trajeto, cor e modelo. O Centro solicita a abordagem pelas equipes da Guarda Municipal ou da Polícia Militar.

“Quem entra e sai da cidade está monitorado. Os órgãos de segurança pública conseguem, de forma integrada, por meio da tecnologia, identificar se o veículo é suspeito, se foi furtado ou roubado. Assim muitas prisões têm sido feitas. Melhora a segurança do cidadão e é um importante instrumento de combate à criminalidade”, garantiu o deputado.

E acrescentou: “Que o Estado possa comprar esses equipamentos e entregar aos municípios, que, por sua vez, vão estender esse videomonitoramento para dentro das suas comunidades.”

Para Bruno, “a Serra não pode ficar de fora”, uma vez que é a cidade mais populosa do Estado, com 527.240 habitantes, tem a segurança pública como prioridade e contribui com cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.

“O cerco eletrônico hoje é mais importante do que uma obra de infraestrutura”, comparou.