Burarama sedia encontro de Folia de Reis no próximo sábado (15), em Cachoeiro

12 de junho de 2024

O distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, está em ritmo de preparativos para o 4º Encontro de Folia de Reis, que será realizado no próximo sábado (15), a partir das 16h.

O evento ocorre dez anos após o último encontro, e reunirá 6 grupos de Folia, incluindo o Missão Divina, que atua na localidade.

Os grupos de Folia de Reis participantes vêm de diversas partes de Cachoeiro e também de fora do município, como Presidente Kennedy e Jerônimo Monteiro. O encontro contará com uma missa especial na Igreja São João Batista, reunindo todos os grupos, e seguirá com a jornada das Folias pelas casas dos moradores do distrito.

Programação

• 16h: Recepção dos grupos

• 17h: Abertura/assembleia de mestres e foliões

• 18h: Missa na Igreja São João Batista

• 19h: Jornada das folias

• 21h: Encerramento

Como ensina a tradição, as Folias contam a passagem bíblica que relata a viagem dos Três Reis Magos pelo deserto para encontrar o Menino Jesus, que acabara de nascer, em Belém. Para o mestre Wilson Diniz, da folia Missão Divina, “o encontro é um momento de resgate da nossa história e de afirmação da contribuição das Folias para Burarama e Cachoeiro”.

O 4º Encontro de Folias de Reis de Burarama é uma realização da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e é financiado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pelo Funcultura, da Secretaria da Cultura, e pela Lei Paulo Gustavo.

O projeto também tem o apoio do Instituto Ádapo, do Studio Inovar Arquitetura e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Todo o evento é gratuito e aberto à população capixaba.

Como chegar a Burarama

Siga pela Rodovia ES-482, no sentido Cachoeiro x Alegre. Vire à direita no trevo de Burarama (próximo à Igreja de São Roque) e continue pela ES-483 por 15 quilômetros até chegar ao distrito. A localização de Burarama no Google Maps é https://maps.app.goo.gl/uzvdhB6B1WttNJfD8.

foto Luan Volpato