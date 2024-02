CACHOEIRO | Bairro Zumbi recebe 1º encontro de projeto de fortalecimento do caxambu

Cachoeiro de Itapemirim possui três grupos de caxambu: Alegria de Viver, da comunidade rural de Vargem Alegre; Santa Cruz, do Quilombo Monte Alegre; e Caxambu da Velha Rita, do bairro Zumbi. Esses grupos possuem características próprias e são responsáveis por preservar a tradição secular do caxambu, mantendo-se em atividade e compartilhando sua história.

No entanto, para que eles possam continuar existindo e se expandindo, é preciso que haja um fortalecimento e que novos integrantes sejam incorporados a eles – e isso só ocorre de forma prática, por meio de encontros, da transmissão oral de ensinamentos e, claro, das próprias rodas de caxambu. É com o intuito de fomentar uma maior e constante interação entre os caxambuzeiros e fortalecer esses laços que a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense dá início ao projeto Manutenção das Rodas de Caxambu de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa iniciativa visa promover três encontros entre os grupos citados (em cada encontro, um dos grupos é o anfitrião), nos quais forma-se uma única roda de caxambu e os integrantes interagem entre si. A primeira edição aconteceu no último domingo (4), no bairro Zumbi, quando o grupo Caxambu da Velha Rita – comandado pela mestra Niecina Ferreira de Paula Silva, a Dona Isolina – sediou o encontro.

“O que mais valorizamos é a convivência com os nossos irmãos de outros grupos. Aprendemos muito uns com os outros a cada roda que formamos. A roda de caxambu é um compromisso que firmamos e honramos há muito tempo”, comenta dona Isolina.

“Ações como essa são necessárias para manter os grupos do nosso patrimônio em atividade, e eles só podem seguir em frente por intermédio de projetos que os valorize e viabilize seu fazer ancestral”, afirma Genildo Coelho Hautequestt Filho, produtor e coordenador do projeto.

O segundo encontro deverá ser realizado em março, na comunidade de Vargem Alegre, localizada no distrito de São Vicente.

O projeto Manutenção das Rodas de Caxambu de Cachoeiro de Itapemirim é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Edital 4/2022 – Valorização das Culturas Tradicionais, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

fotos Luan Volpato