CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Inscrições abertas para oficinas gratuitas de fantoches e bordado

today5 de março de 2024 remove_red_eye76

Com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, por meio dos editais da Lei Paulo Gustavo, duas oficinas culturais gratuitas estão com inscrições abertas ao público.

A primeira delas, de criação de fantoches, aceita inscrições até o próximo dia 10 de março. As aulas acontecerão, das 13h às 15h, sempre aos domingos, entre os dias 10 de março e 7 de abril.

Já a oficina de Bordados Punch Needle (Ponto Russo) segue com inscrições abertas até o dia 11 de março. Os encontros serão às segundas-feiras, entre os dias 11 de março e 8 de abril, sempre das 14h às 16h.

Para realizar a inscrição, o público pode entrar em contato pelo telefone (28) 99983-7392, onde também é possível tirar dúvida sobre as oficinas.

O projeto é uma realização do Ateliê Castelo das Artes, contemplado no edital 022/2023 da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.