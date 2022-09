CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Inscrições para processo seletivo da Prefeitura se encerram na segunda (19)

As inscrições para o processo seletivo simplificado aberto pela Prefeitura de Cachoeiro na última semana se encerram na próxima segunda-feira (19).

O objetivo é a contratação temporária de profissionais para 11 funções. São, ao todo, 32 vagas (e formação de cadastro de reserva) para os cargos de: operador de máquinas e veículos especiais; assistente social; enfermeiro; farmacêutico; médico da família; contador; médico clínico geral; cuidador social; motorista; fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 10 mil.

Para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o site www.cachoeiro.es.gov.br/contratacao.

Os candidatos serão classificados com base na declaração de títulos feita no ato da inscrição. A etapa seguinte será a de comprovação de títulos, de caráter eliminatório.

As informações sobre como participar, requisitos para as funções e remunerações podem ser conferidas no edital 02/2022 da Secretaria Municipal de Administração (Semad), disponível em www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

