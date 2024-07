CACHOEIRO | Diego Libardi terá candidatura confirmada nesta terça-feira (30)

today30 de julho de 2024 remove_red_eye24

Partido Republicanos realiza sua convenção municipal no plenário da Câmara

A pré-campanha eleitoral já vem delineando uma possível polarização na disputa em Cachoeiro, tendo o nome do advogado e professor Diego Libardi como um dos mais fortes concorrentes. O pré-candidato do Republicanos e sua vice, Rafaela Donadeli (União Brasil) já deixaram claro que terão a saúde como pauta prioritária, mas que seu Plano de Governo projeta uma cidade mais desenvolvida, focada em inovação e tecnologia nos serviços públicos e com o olhar voltado para o cuidado da população.

Nesta terça-feira (30), às 19h30, será realizada no Plenário da Câmara Municipal a convenção do diretório do partido Republicanos que irá confirmar a chapa Libardi – Donadeli para a disputa majoritária em Cachoeiro. Os demais partidos da base já iniciaram a realização das convenções, que também determinam os candidatos a vereador. Em seguida, os nomes serão registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Nesta fase de pré-campanha, Libardi e Donadeli têm se reunido periodicamente com diversos setores da sociedade para construção de seu Plano de Governo, sempre ao lado dos principais aliados, os deputados estaduais Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira. O objetivo é mapear as principais demandas e pontos de atenção na cidade, e dialogar com a população, com especialistas e representantes dos setores para buscar soluções para Cachoeiro.

Libardi se declarou muito otimista com os resultados já alcançados até aqui, com seu nome surgindo como o mais forte representante daqueles que querem uma renovação em Cachoeiro.

“A população já entende que Cachoeiro precisa de uma renovação geral, que começa pela política e se reflete em uma cidade mais feliz e com o orgulho cachoeirense de volta nas pessoas. Vivemos uma grande oportunidade de ver a nossa cidade iniciar um novo tempo, de romper com as limitações do passado para alcançar mais desenvolvimento e prosperidade”, disse.