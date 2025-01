Cachoeiro em estado de alerta: risco de transbordamento do Rio Itapemirim

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim encontra-se em estado de alerta devido ao risco de transbordamento do Rio Itapemirim na área urbana. Já há registros de pontos de inundação em diferentes locais. Diante da gravidade da situação, o prefeito Theodorico Ferraço anunciou a criação de um comitê de gestão de crise para coordenar as ações de enfrentamento.

Todas as equipes de emergência permanecem de plantão para atender às ocorrências e minimizar os impactos à população. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio deve baixar entre as 22h e 23h, mas há previsão de nova elevação por volta das 4h da madrugada.

O prefeito Theodorico Ferraço e o vice Júnior acompanhados da equipe de plantão.

A administração municipal informou que será decretada situação de emergência, e o número de desalojados já ultrapassa 200 pessoas. A orientação é que moradores de áreas de risco busquem abrigo em locais seguros e fiquem atentos às orientações das autoridades.

Parcial das ocorrências registradas nas últimas horas:

Bairro Guandu: inundações nas ruas Coronel Francisco Braga, Pedro Dias e Professor Quintiliano, com lojas invadidas pelas águas.

Bairro Coronel Borges: pontos de inundação.

Centro: queda de barreira com interdição na Ponte de Ferro.

Bairro Monte Cristo: rua cedeu e um carro despencou.

Bairro São Geraldo: inundação de ruas.

Bairro Baiminas: inundação em casas na Rua Angelo Boss.

Bairro Boa Vista: registro de ponto de inundação.

Bairro Gilberto Machado: inundação no trevo da Unimed.

Ponte de Santa Fé: transbordamento de córrego com interdição da rodovia Cachoeiro x Muqui.

A Defesa Civil reforça que permanece em prontidão 24 horas e pode ser acionada pelos números:

(28) 98814-3497

193 (Corpo de Bombeiros)

190 (Polícia Militar)