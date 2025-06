CACHOEIRO | GCM apreende moto com restrição e mais de R$ 11 mil em débitos

Durante o patrulhamento preventivo de rotina, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim receberam um alerta do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), por meio do sistema de videomonitoramento, informando a passagem de uma motocicleta modelo CG 150, de cor prata, com restrição de furto/roubo, pelo bairro Novo Parque. Imediatamente, eles procederam com a abordagem ao veículo.

Na abordagem, os dois ocupantes da motocicleta afirmaram ter comprado o veículo de uma pessoa desconhecida, mas não apresentaram documentos que comprovassem a regularidade da transação. Ao consultar o sistema foi verificado que a motocicleta possuía débitos que ultrapassavam R$ 11 mil, além de irregularidades no veículo, como descarga aberta, o que configura infração.

Os dois ocupantes, que alegaram ser residentes de Vargem Alta, não possuíam mandados de prisão em aberto, sendo então liberados. Contudo, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado e todas as medidas legais cabíveis foram tomadas.

“O trabalho de prevenção e combate a crimes na nossa cidade segue firme. Com o apoio do sistema de videomonitoramento, conseguimos identificar e retirar de circulação veículos com restrições, como o caso dessa motocicleta. A fiscalização contínua e o patrulhamento preventivo são essenciais para garantir a segurança da população e reduzir os índices de criminalidade. A colaboração da comunidade e a atuação da nossa equipe são fundamentais para o sucesso dessas ações”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento.

foto divulgação/PMCI