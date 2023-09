CACHOEIRO | Inscrições para a Corrida Kids da 38ª Feira da Bondade já estão abertas

today3 de setembro de 2023 remove_red_eye182

Um dos grandes atrativos da 38ª Feira da Bondade de Cachoeiro já está com inscrições abertas. Pais e responsáveis que desejam que seus pequenos participem da 5ª Corrida Kids da Bondade já podem inscrever o corredor pelo link: https://apps.cachoeiro.es.gov.br//capacita/?page=1&filtro=0.

Serão ofertadas 300 vagas, voltadas para crianças de quatro a 12 anos de idade. A competição vai acontecer dentro da programação da Feira da Bondade, no sábado, dia 16, a partir das 16h, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto.

O trajeto da prova será dividido de acordo com a idade dos pequenos atletas, variando de 50 até 400 metros. Todo o percurso terá o acompanhamento de profissionais da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp).

A entrega do kit da corrida será no mesmo dia da competição, de 13h às 15h, no local da prova. Para retirar a camiseta, será necessária a entrega de um litro de leite, que será doado ao Banco de Alimentos de Cachoeiro.

Corrida da Bondade Kids

16 de setembro

Horário de entrega de kits: 13h às 15h

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa – bairro Aeroporto

Início das baterias: 16h

foto Márcia Leal/PMCI