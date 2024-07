CACHOEIRO | Júnior da Cofril decide disputar eleições 2024 ao lado de Ferraço

O vereador e empresário Júnior Corrêa (Novo), o Juninho da Cofril, anunciou, oficialmente, que será o pré-candidato a vice do pré-candidato a prefeito Theodorico Ferraço (PP) em Cachoeiro de Itapemirim. A decisão vem ao encontro do desejo de contribuir ainda mais para o desenvolvimento e progresso da cidade.

Juninho era o nome do PL para disputar a prefeitura nas próximas eleições, mas após conflitos com o Senador Magno Malta acabou deixando a sigla. Já o deputado estadual Ferraço, já foi prefeito da cidade por quatro mandatos.

Além dos partidos Novo e PP, a dupla conta ainda com o apoio do MDB.

Sua atuação sempre foi pautada pela valorização dos princípios conservadores, no desenvolvimento do setor empresarial e no apoio a iniciativas sociais, demonstrando seu compromisso com os cachoeirenses.

“Nunca foi meu plano sair e voltar [da política]. Quem me conhece sabe que, quando tomo uma decisão, ela é definitiva. Mas, diante de tudo o que passei, reavaliei minha decisão. Foi então que o deputado Ferraço falou comigo. E mesmo muito resistente eu pedi uma garantia de que ele também se engajaria. Foi quando ele disse: só serei candidato a prefeito se você também estiver nesta jornada comigo. Se você for meu vice. Caso contrário estou fora do jogo”, enfatizou Júnior.

O pré-candidato a vice se emocionou ao relembrar os desafios e os ataques enfrentados nos últimos meses e reforçou “que não está se candidatando por ambição de poder, mas pelo compromisso que tem com a população de Cachoeiro de Itapemirim”.

A decisão de Júnior da Cofril surge como uma alternativa de renovação e dinamismo, com propostas focadas no progresso e na valorização da identidade local. Entre as prioridades estão o fortalecimento do comércio local, incentivo à produção e ao turismo, e a implementação de políticas públicas voltadas para

a inclusão social e o desenvolvimento urbano.

Ao longo das próximas semanas, Juninho estará dialogando com diversos setores da sociedade cachoeirense, ouvindo sugestões e construindo um plano de governo participativo e alinhado às reais necessidades da população. O lançamento oficial das pré-candidaturas de Júnior e Ferraço acontece no próximo dia 11.

“Quando vi a candidatura do Juninho para vereador, filho dos antigos amigos Zezé e Sandra, sabia que estava no caminho certo. A política em Cachoeiro, hoje, precisa de uma só palavra: amor. Amor por essa cidade. Minha intenção era ver Juninho prefeito, mas ele tomou sua decisão. Quando ele anunciou que não seria candidato a prefeito, vi algo que não via há muito tempo: a deslealdade. Eles podem jurar em praça pública, mas tinha uma conduta que visava, mais adiante, puxar o tapete do Juninho. E ele já tinha essa desconfiança. Hoje estamos em estado de graça, sabendo que, se for a vontade de Deus e do povo de Cachoeiro, estaremos lá para melhorar a vida da população tão sofrida. Não estamos atrás de poder. Estamos atrás de enfrentar muitos problemas, mas vale a pena lutar por Cachoeiro”, finalizou Ferraço.

fonte Notícias do ES