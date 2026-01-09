CACHOEIRO | Polícia Civil prende em flagrante autores de furtos na UPA Marbrasa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC) da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu em flagrante na quarta-feira (08) dois homens suspeitos de furtar equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa.

M.A.L., 27 anos, e J.A.L., 25 anos, ambos moradores do bairro Marbrasa, foram detidos após investigação policial que teve início logo após o registro do furto ocorrido na madrugada do dia 07 de janeiro.

Durante as diligências, os investigadores receberam informações de que possíveis autores do crime teriam vendido materiais furtados em um ferro-velho no bairro BNH. No local, funcionários confirmaram a venda de quatro colmeias de condensadores de ar condicionado e quantidade de cobre por dois homens e uma mulher.

Com base nas informações, a equipe policial se deslocou até a residência dos suspeitos no bairro Marbrasa, onde M.A.L. foi localizado escondido embaixo de uma cama. Durante entrevista, ele confessou espontaneamente ter subtraído os equipamentos durante a madrugada do dia anterior, utilizando-se de escalada para alcançar o telhado da unidade de saúde.

O furto dos equipamentos de ar condicionado causou prejuízo direto à população que depende dos serviços da UPA Marbrasa, uma vez que a ausência desses aparelhos compromete as condições de atendimento na unidade de saúde, especialmente em período de elevadas temperaturas. A ação criminosa afeta não apenas o patrimônio público, mas sobretudo o bem-estar e o conforto de pacientes e profissionais de saúde que utilizam diariamente as instalações.

Os detidos possuem histórico criminal e respondem a outras ações penais. A dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, com majorante do repouso noturno, e encaminhada ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva considerando a reiteração criminosa e o risco à ordem pública.

DEIC – 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim