CACHOEIRO | Prefeitura divulga atrações da festa da cidade que acontece entre 21 e 30 de junho

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) divulgou as atrações da edição 2024 da festa da cidade, que acontecerão entre 21 e 30 junho, com diversas homenagens e shows de artistas nacionais e talentos da região.

A programação será aberta com festas típicas da época do ano, como a Feira de Artesanato Artes na Praça “São João” e a segunda edição do Festival de Quadrilha, a partir do dia 21 de junho, na Praça de Fátima.

No sábado (22), as emoções da Corrida de São Pedro começarão com a edição Kids da prova. A largada está agendada para as 16h, com concentração às 15h, na Praça de Fátima. À noite, na Catedral de São Pedro, acontecerá o Encontro de Corais, às 19h.

Já no domingo (23), será a vez dos adultos participarem da Corrida de São Pedro que, neste ano, chega a sua 44ª edição. A concentração está agendada para as 6h, também na Praça de Fátima.

Abrindo a semana de festividades, na segunda-feira (24), acontecerá, às 16h, a recepção do Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024, seguida pela solenidade em homenagem ao eleito, às 17h30, na Praça Jerônimo Monteiro.

Seguindo com as homenagens, na terça-feira (25), acontecerá a Sessão Solene da Câmara Municipal, para entrega das comendas Rubem Braga, Newton Braga e In Memoriam, que acontecerá no Jaraguá Tênis Club.

Na quarta-feira (25), à noite, o Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, abrirá os portões com atrativos para crianças e praça de alimentação, enquanto na quinta (27), o espaço iniciará uma série de grandes atrações culturais. Às 19h30, haverá um show de rodeio, seguido por uma apresentação do cantor Anderson Freire, às 22h.

Na sexta-feira (28), o público poderá aproveitar, novamente, um show de rodeios, às 19h30, seguido pela apresentação do grupo Samba Pra Todos e pelo cantor Dilsinho, que subirá ao palco às 23h50.

No Dia de São Pedro, sábado (29), as atividades começarão logo cedo, às 5h, durante a Alvorada com a Banda 26 de julho, seguida pela solenidade de hasteamento das bandeira e pela homenagem ao busto de Newton Braga, que antecedem o Desfile Escolar, às 8h. Na parte da tarde haverão as tradicionais procissão e missa de São Pedro, às 15h e 17h, respectivamente. À noite, o grupo Anjos de Resgate se apresentará no Grêmio Santo Agostinho, às 19h.

Ainda no sábado (29), o Parque de Exposição seguirá com diversas atrações: show de rodeio, às 19h30, e as apresentações da cantora Paula Neves e da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, às 22h e 23h50, respectivamente.

Encerrando a edição 2024 da Festa de Cachoeiro, no domingo (30), acontecerá, no Parque de Exposição, o Encontro de Bateristas de Cachoeiro, às 14h. No fim da tarde, às 18h, a Turma da Tina subirá ao palco para animar a criançada. O dia se encerrará com mais um show de rodeios, às 19h30.

“Preparamos uma programação diversificada para que todos possam aproveitar as festividades com amigos e familiares, em um dos eventos mais esperados de Cachoeiro”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

“Junho é um período especial para todos os cachoeirenses, com diversas homenagens a cidadãos ilustres e muitas atrações para o entretenimento dos munícipes. A edição do último ano foi um sucesso de público e temos certeza de que isso se repetirá neste ano”, avalia o prefeito Victor Coelho.

Espaço alternativo

Retornando, na edição deste ano da Festa de Cachoeiro, o Festival “Música e Café” trará um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.

21 a 23 de junho

Feira de Artesanato Artes na Praça “São João”

Festival de Quadrilha

22 de junho (sábado)

Corrida Kids

15h – Concentração

16h – Largada da Corrida

19h – Encontro de Corais na Catedral São Pedro

23 de junho (domingo)

Corrida de São Pedro

6h – Concentração

7h – Largada da Corrida

24 de junho (segunda-feira)

16h – Chegada do Cachoeirense Ausente – Apresentação Banda 26 de Julho

17h30 – Solenidade do Cachoeirense Ausente na Praça Jerônimo Monteiro

25 de junho (terça-feira)

19h – Sessão Solene da Câmara – Entrega de Comendas Rubem e Newton Braga e In Memoriam

27 de junho (quinta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Anderson Freire

28 de junho (sexta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Samba Pra Todos

23h50 – Show Dilsinho

29 de junho (sábado)

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho

8h – Desfile Escolar

15h – Procissão de São Pedro

17h – Missa de São Pedro

19h – Show Anjos de Resgate no Grêmio Santo Agostinho

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Paula Neves

23h50 – Show Munhoz e Mariano

23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube

30 de junho (domingo)

14h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

19h30 – Show de Rodeio